L’addio di Guendalina scatena il caos: insulti e cattiverie all‘Isola dei Famosi 2022

Nonostante gli addii dei naufragi di lunedì, l’Isola dei Famosi deve continuare. Guendalina, Alessandro, Licia e Blind hanno deciso di tornare in Italia e di non continuare la gara fino a giugno.

E’ stato un duro colpo per molti concorrenti e sembra che l’addio di Guendalina abbia fatto cambiare le strategie di gioco in Honduras.

Partono gli insulti e le cattiverie contro una naufraga, ma vediamo insieme quanto è accaduto

Guendalina e Alessandro hanno detto addio ai loro amici e familiari all’Isola dei Famosi.

I concorrenti, dopo la puntata di lunedì, tornano mogi sulle loro stuoie, soprattutto Edoardo, fratello di Guendalina, e Carmen Di Pietro, madre del naufrago.

Questi quattro concorrenti, insieme a Nicolas Vaporidis che sbugiarda una naufraga, avevano creato un bel gruppo affiatato e vedere andarne via due lì ha molto frastornati.

Ma c’è chi se ne approfitta per studiare una nuova strategia. Infatti, Guendalina e Alessandro erano molto amati dal pubblico e ora qualcuno vuole prendere il loro posto.

Molti telespettatori credono che il nuovo arrivato Marco voglia prendere l’attenzione del pubblico litigando con Carmen.

I due non si amano sin dal primo momento. La naufraga crede che il ragazzo sprechi energie in delle sperimentazioni poco valide e non perde tempo nel litigare.

Ma ora volano insulti e cattiverie!

Marco, in un barattolo di latta caldo, ha creato un miscuglio per allontanare i mosquitos. Pamela prende questo contenitore in mano e si brucia malamente l’arto. Il naufrago si sente veramente in colpa ed ecco che arriva Carmen.

“Mi accusi che voglio mettermi in mostra e non è vero! In questa storia c’entro anche io perché stavo per ustionarmi come Pamela. Volevo spostare quell’affare ed era infuocato” urla inferocita la naufraga e continua: “No smettila sei bugiardo e sei tu che vuoi farti vedere e fare gli spettacoli. Combini solo disastri da quando sei qui. Lo pensano tutti e non hanno il coraggio di dirtelo”.

In confessionale, la Di Pietro continua ad inveire contro il naufrago, mentre avviene il dramma per Guendalina. Crede che lui voglia fare fin troppo spettacolo anche quando delle concorrenti si sono fatte male per le sue invenzioni.

“Buffone che non è altro” sbotta la naufraga e conclude: “Vuole sperimentare? Se ne stia per cavoli suoi e non dove siamo noi. Fa le creazioni lontano e così non ferisce nessuno. Da quando è arrivato non ha fatto niente di buono. Anzi ha combinato soltanto guai. La smettesse con le sue sperimentazioni, che da quando ha toccato la capanna adesso ci piove dentro“.

Marco si sente molto dispiaciuto per Pamela e ha trovato l’intervento di Carmen alquanto inopportuno.

“Questa è falsità, io vorrei verità, da lei ho sempre subito, mi ha massacrato di insulti e cattiverie. Mi dice che faccio tutto sbagliato e mi prende in giro. Oggi è successa una cosa grave e non avevo voglia di fare spettacolo come fa lei” racconta in confessionale.

Volano cattiverie e insulti all’Isola dei Famosi 2022. Gli addii dei nostri naufraghi hanno portato del nervosismo nel reality show e anche la fame e i mosquitos non aiutano. Carmen ha esagerato nei confronti di Marco?