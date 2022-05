Boom Mediaset! Piersilvio Berlusconi ci crede ancora: torna lo storico show

Piersilvio Berlusconi ci crede ancora: torna lo storico show ed è un boom per la Mediaset

Piersilvio Berlusconi è l’amministratore delegato della Mediaset. In soldoni, si occupa di tutto quello che riguarda questa azienda nelle scelte televisive in tutto ciò che include.

La Mediaset va alla grande da anni e, nonostante i due anni di pandemia, è sempre riuscita a trovare una soluzione per registrare tutti i programmi che ci hanno sempre tenuto compagnia durante tutto l’anno.

Ma ecco che adesso ci sarà un grande ritorno. Piersilvio Berlusconi ci crede ancora e scommette garantendo il boom per la Mediaset.

Vediamo insieme di cosa si tratta

Piersilvio Berlusconi ci crede ancora: torna Battiti Live e sarà un boom per la Mediaset

Battiti Live è il programma televisivo firmato Italia 1. Il format ha l’intento di portare per l’Italia i cantanti del momento per far ascoltare a tutti le loro canzoni di successo.

Solitamente diretto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, Battiti Live non è stato fermo negli anni della pandemia, ma molte cose sono cambiate.

Infatti, il programma aveva l’obbiettivo di girare per tutta l’Italia, ma con le varie restrizioni dovute dalla emergenza sanitaria mondiale, negli ultimi due anni si è svolto al Castello Aragonese di Otranto.

Piersilvio Berlusconi, direttori della Mediaset, ci ha riflettuto e crede che adesso Battiti Live possa tornare nella sua versione originale.

E’ boom per i fan del programma che non vedono l’ora di vedere i propri idoli in Puglia. Infatti, il format si fermerà in diverse località di questa bellissima regione: Gallipoli, Bari e Trani. Finalmente potremmo riballare tutti insieme!

In collaborazione con Radio Norba e Cornetto, a condurre il programma tornano anche quest’anno Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, mentre Pierpaolo Pretelli torna a parlare di lei. Ormai sono sei anni che co-presentano il programma insieme, ma quest’anno ci sarà una novità.

In una serata vedremo anche la webstar Mariasole Pollio che si occuperà di riprendere alcune emozioni a caldo del pubblico.

Gli artisti si esibiranno sul palco, ma anche on the road durante i vari tragitti per il raggiungimento delle tappe pugliesi. Insomma, ci sarà da divertirsi, cantare e ballare dopo due anni che ci hanno tenuti a distanza.

Un’emozione incredibile per gli italiani, ma anche per Piersilvio Berlusconi che vede finalmente ritornare la sua Mediaset quella di un tempo. Sarà un’estate ricca di emozioni e tante canzoni cantante a squarciagola