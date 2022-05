Royal Family: la foto della principessa che scatenato il web

Royal Family: la principessa è stata immortalata in uno scatto che ha scatenato il web. Il post è stato commentato da migliaia di utenti

Quando un membro della Royal Family pubblica un post sui social, automaticamente si scatena la corsa al like da parte dei suoi follower. La forza mediatica di una persona appartenenza alla corona reale è incredibile. Non solo curiosi ed estimatori, ma anche personaggi pubblici e dello spettacolo fanno a gara per lasciare un commento sotto quel post.

È proprio ciò che è successo alla Principessa Charlène di Monaco, la quale ha pubblicato su Instagram uno scatto in grado di conquistare migliaia di like in pochissimi minuti. La principessa viene da un periodo abbastanza delicato ed è molto benvoluta nel Principato di Monaco. La foto che ha pubblicato è davvero bella e la principessa è apparsa in gran forma e sorridente come un tempo.

Charlène di Monaco, lo scatto della principessa con sua figlia Gabriella

La Principessa Charlène di Monaco, nonostante le peripezie degli ultimi mesi, ha pubblicato una bellissima foto con sua figlia Gabriella su Instagram. La didascalia della foto recita: “Ho amato ogni amato momento mentre preparavo la mia principessa per il suo primo evento ufficiale. Non vediamo l’ora di passare una bella serata ai Fashion Awards”. Gabriella ha debuttato ai Montecarlo Fashion Awards ma la foto è stata fatta a casa.

Nello scatto, madre e figlia sono strette una all’altra, felici e sorridenti. La piccola Gabriella, sette anni, ha conquistato tutti con il suo vestito colorato e alla moda. Non è la prima volta che Charlène di Monaco attira l’attenzione del web a causa di una fotografia. L’evento si è tenuto all’Opera Garnier lo scorso 24 maggio e la principessa non era accompagnata da suo marito.

Alberto di Monaco era assente e il Principato di Monaco dovrà abituarsi a vedere Charlène da sola anche in futuro. La Wittstock, secondo alcuni, sarebbe al centro di un complotto contro di lei organizzato dalla cognata Carolina, la quale vorrebbe estrometterla dalla vita di corte per una presunta antipatia, probabilmente ricambiata. Secondo altre voci, invece, la principessa avrebbe firmato un ricco contratto per non divorziare da Alberto, pur restando distanti.