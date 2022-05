Test indovinello: sai cos’è il passo del gambero? Risolvi il mistero

Sai cosa vuol dire “passo del gambero”? Questo test ti permetterà di risolvere un mistero molto affascinante e, nello stesso momento, divertente

Quante volte hai sentito l’espressione “fare il passo del gambero”? Avrai sicuramente avuto a che fare con questo modo di dire più volte. Ma cosa vuol dire veramente? È un atteggiamento di coloro che, quando intraprendono un percorso, ogni volta che ottengono un successo e fanno un passo in avanti, immediatamente ne fanno due all’indietro. In senso figurativo, è il comportamento di una persona che non riesce a raggiungere i suoi obiettivi nella vita.

Il test di oggi riguarda proprio un gambero, ma nel vero senso della parola. Oggi dovrai calcolare il percorso effettuato da un crostaceo. Per farlo, ti daremo alcuni indizi. Ma attenzione, affinché il test sia valido, è necessario che tu risponda entro sessanta secondi. Ti metteremo sotto pressione proprio per verificare tutte le tue capacità di immedesimarti in una situazione e trovare una soluzione in poco tempo.

Ecco l’indovinello di oggi: un gambero deve percorrere ancora cinque metri per arrivare allo scoglio. Nel corso della giornata, il nostro amico nuova verso lo scoglio, avanzando di tre metri. Durante la notte, invece, il gambero arretra di due metri. Dopo quanti giorni il gambero raggiungerà lo scoglio? Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Riuscire a risolvere un test del genere non è facile, soprattutto se vengono inseriti alcuni dettagli solo ed esclusivamente per ingannarti. Se hai individuato le trappole che ti abbiamo fatto e hai dato la risposta corretta, ti facciamo i complimenti. Questo indovinello ha messo in difficoltà moltissime persone e soltanto il 30% degli utenti ha risposto in maniera corretta.

Hai avuto difficoltà o non conosci la soluzione? Non preoccuparti, non c’è bisogno di deprimersi. Vuol dire semplicemente che hai bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Prova a cimentarti con altri indovinelli e vedrai che riuscirai a migliorare. Ovviamente il test è soltanto un intrattenimento per i nostri lettori e non ha alcuna validità scientifica.

Ecco la soluzione dell’indovinello: il gambero raggiungerà lo scoglio in tre giorni. Nei primi due giorni avanza di due metri e sappiamo che nuova in avanti per tre metri ogni giorno. Di conseguenza, entro la fine del terzo giorno, il gambero raggiungerà lo scoglio.