Matrimonio Isabella Ricci e Fabio Mantovani: la coppia nata a Uomini e Donne pubblica la prima foto da sposati e arriva il commento di Lei!

Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono ufficialmente marito e moglie. L’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne si sono sposati oggi, sabato 28 maggio, a Pescantina, in provincia di Verona, dove vive Fabio. E’ stato un momento di grande gioia per Isabella e Fabio che hanno mantenuto anche una promessa fatta alle persone che, dopo aver visto nascere il loro amore nello studio del programma di Maria De Filippi, continuano a seguirli sui social.

Alla vigilia del matrimonio, Isabella aveva fatto sapere ai fan che avrebbe provato a condividere la sua felicità con i fan. Detto, fatto. Subito dopo aver pronunciato il fatidico sì ed essere diventata ufficialmente la signora Mantovani, Isabella ha regalato ai fan la prima foto mostrando anche l’abito indossato per pronunciare il fatidico sì.

Matrimonio Isabella Ricci e Fabio Mantovani: la prima foto da marito e moglie e il commento di Tina Cipollari

Felice e raggiante, Isabella Ricci, dopo aver sposato Fabio Mantovani, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la prima foto dopo il matrimonio. Elegantissima, esattamente come Fabio, isabella è di una bellezza ed eleganza mozzafiato. Sempre raffinata, anche per il suo matrimonio, non ha deluso le aspettative dei fan sfoggiando un abito che esalta il suo fisico e la sua bellezza. La foto pubblicata da Isabella è stata pubblicata anche dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” e sotto tale post è arrivato il commento di Tina Cipollari protagonista di uno show a Uomini e Donne.

“Auguri”, ha scritto Tina Cipollari lasciando anche un cuore rosso. La bionda opinionista, sin dall’arrivo di Isabella, ha sempre mostrato apprezzamento per la dama elogiandola per l’eleganza e l’atteggiamento sfoggiato in studio con le sue conoscenze. Durante la puntata del ritorno in studio di Fabio e Isabella che hanno annunciato il matrimonio, Tina si è congratulata con Isabella per aver dimostrato di aver partecipato a Uomini e Donne esclusivamente per trovare l’amore rispondendo così a chi aveva accusato la dama di cercare popolarità.

Per Isabella e Fabio, dunque, quello di oggi è l’inizio di una nuova vita insieme. La coppia vivrà tra l’Italia e l’estero. Entrambi amanti del caldo, infatti, trascorreranno diversi mesi a Dubai come ha spiegato lo stesso Fabio a Uomini e Donne.