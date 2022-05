LDA non molla: nuovo messaggio per Lulù Selassiè, lei reagisce così

Nuovo messaggio di LDA a Lulù Selassiè: il figlio di Gigi D’Alessio lancia l’esca alla principessa dopo l’iniziativa dei fan.

LDA torna a parlare di Lulù Selassiè non escludendo la possibilità di una futura collaborazione. Dopo l’iniziativa dei fan della principessa che ha trascorso nella casa del Grande Fratello Vip, il figlio di Gigi D’Alessio è tornato a parlare della possibilità di poter girare il videoclip di “Bandana”, il suo singolo, insieme a Lulù come sperano i fan di quest’ultima.

Dopo le nuove dichiarazioni di Luca D’Alessio è arrivato un gesto social di Lulù che non è passato inosservato ai suoi fan che non vedono l’ora di vederla spiccare il volo professionalmente parlando.

Le parole di LDA su Lulù Selassiè: i fan sperano nella collaborazione

Da un’iniziativa di un fan di Lulù Selassiè è nata l’idea di una futura collaborazione tra la principessa e LDA che, reduce dall’avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è lanciatissimo nel mondo della musica. Sui social è così nata l’idea di una partecipazione di Lulù ad un futuro videoclip di “Bandana”, il brano del figlio di Gigi D’Alessio che sta ottenendo un grandissimo successo.

Un’idea di cui Luca D’Alessio è venuto a conoscenza grazia al popolo di Twitter e di fronte alla quale ha reagito entusiasta. In un’intervista rilasciata ai microfoni di All Music Italia, infatti, Luca non aveva escluso la possibilità di poter collaborare con Lulù. Oggi, torna a parlarne in una nuova intervista alimentando così le speranze dei fan della principessa.

“Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana. Io giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché hanno fatto questa cosa e non ci conosciamo nemmeno. Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi”, aveva detto Luca D’Alessio ai microfoni di All Music Italia.

In un’intervista rilasciata a Dire Giovani, tornano a parlare del sogno dei fan di una collaborazione con Lulù a cui l’amico di Manuel Bortuzzo ha fatto una dedica speciale, ha detto: “Io e lei non ci siamo mai sentiti e non ci conosciamo. Questa cosa è partita dai fan di Lulù, ma per me non ci sono problemi. A me piace collaborare con tutti quanti, l’importante è che poi venga fuori un prodotto valido. Io sono apertissimo a collaborazioni con chiunque”, ha detto Luca che ha cominciato a seguire su Instagram Lulù.

Dopo le dichiarazioni di LDA, Lulù che già lo seguiva sui social, ha lasciato il proprio like al post con cui il cantante ha annunciato le prime date dei live a Roma, Napoli e Milano.