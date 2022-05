Veronica Rimondi rovina tutto dopo la scelta di Uomini e Donne

Uomini e Donne sta per finire. Il programma condotto da Maria De Filippi finirà il primo giugno con la messa in onda del Trono Over.

Questo lunedì e martedì, invece, lo spazio è dedicato al Trono Classico con le due scelte dei tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi.

Le puntata sono state registrate già qualche settimana fa e la tronista rovina tutto.

Scopriamo insieme cosa è accaduto

Veronica Rimondi è l’ultima tronista che si è presentata a Uomini e Donne. Decisa e forte, Maria De Filippi la sceglie proprio per il suo carattere, ma il pubblico non la apprezza moltissimo.

I telespettatori credono che sia fin troppo snob, altezzosa e che non sia di ottimo esempio per il pubblico, mentre Diego Tavani e Aneta spiazzano tutti.

La tronista non dà ascolto a quello che pensano gli altri e va avanti con il suo percorso.

Veronica capisce con chi vuole uscire dal programma e arriva alla scelta con Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea.

E’ proprio quest’ultimo che la Rimondi sceglie scatenando una clamorosa delusione.

La neo coppia, uscita dal programma, deve attendere il giorno in cui la scelta viene mandata in onda prima di apparire insieme. Per questo non può pubblicare foto, momenti o dettagli che possano far intendere che si siano scelti.

Ecco però che Veronica Rimondi rovina tutto. Ieri era il compleanno della tronista che ha festeggiato in compagnia dei suoi amici.

Una conoscente fa una scatto alla tronista con Matteo e lo pubblica sul suo profilo Instagram. Il ragazzo lo ripubblica poi a sua volta e dopo pochi minuti lo elimina capendo di aver sbagliato.

La foto riprende Veronica e Matteo dall’alto che camminano su un porticciolo in direzione della festa.

Il popolo social, sempre molto attento, non si è perso questo scatto e fanno notare alla redazione che hanno violato il regolamento.

Adesso sta a Uomini e Donne decidere: prendere provvedimenti in merito o valutare ciò come un semplice errore e chiudere un occhio. Non ci resta che attendere. Veronica Rimondi crede di aver rovinato tutto, ma secondo me si salverà