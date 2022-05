Stefano De Martino non si risparmia su Emma: ora salta fuori tutto

Stefano De Martino non ha alcuna intenzione di risparmiarsi nei confronti di Emma Marrone. Ora, a distanza di anni, salta fuori tutta la verità sulla loro storia d’amore nata negli studi di Amici di Maria De Filippi, il talent show di successo di canale 5.

Stefano De Martino ne ha fatta di strada da quando muoveva i primi passi nella scuola più famosa d’Italia di Maria De Filippi, dove ha ricoperto non solo il ruolo di concorrente ma anche di professionista e giudice di Amici. In quella scuola non solo ha trovato un certo successo tra il pubblico del piccolo schermo degli italiani, tant’è che ora è uno dei personaggi più promettenti della tv, ma anche l’amore.

In quei corridoi infatti conobbe la cantante Emma Marrone e tra i due nacque una bellissima storia d’amore, ma purtroppo non finì come entrambi speravano in quanto lui si invaghì di Belen Rodriguez. Quella storia, seppur terminata anni fa, fa ancora parecchio discutere ed ora, intervistato dai microfoni de Il Corriere della sera, Stefano De Martino ha vuotato il sacco su Emma rivelando come stanno realmente le cose tra loro.

Emma Marrone: Stefano De Martino svela tutta la verità sulla loro relazione

Stefano De Martino, durante il corso dell’intervista, ha scelto di rispondere anche ad una domanda sul suo rapporto con Emma Marrone. I due, a distanza di anni, sembrerebbero aver trovato un certo equilibrio e si sarebbero buttati il passato alle spalle, ma forse i loro fedeli sostenitori non conoscono davvero tutto quello che è successo tra loro, ma niente paura perchè a svelare la verità ci ha pensato lui.

“Emma è una persona bellissima” ha subito precisato il conduttore senza troppi giri di parole, che è stato protagonista di una succulenta rivelazione di Belen Rodriguez. “La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto” ha subito chiarito, rivelando che quello che è successo tra loro riguarda il passato, quando erano poco più che due ragazzini. “Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, da cinema e tv” ha poi concluso, dicendosi orgoglioso del percorso che lei ha fatto durante il corso di questi anni di onorata carriera.

Stefano De Martino su Emma Marrone non si è risparmiato rivelando una volta e per tutte che cosa ha provato e prova nei suoi confronti.