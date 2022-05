Isola dei Famosi daytime 30/05/22, scoppia la rivolta tra i naufraghi: Lory esagera

All’Isola dei Famosi tutti i concorrenti di Ilary Blasi si sono ribellati alla produzione, ma Lory Del Santo ha esagerato andando contro corrente e mandandoli su tutte le furie come soltanto lei sa fare.

L’Isola dei Famosi torna in onda con il primo appuntamento di questa settimana. Ilary Blasi è alla conduzione del reality show di successo di canale 5 che si avvia verso l’ultimo mese di messa in onda in cui i colpi di scena non accennano a diminuire tra i concorrenti.

Oggi, di fatti, c’è un doppio appuntamento tra la diretta di questa sera e il daytime che ci rivelano che cosa accade tra i concorrenti prima che si colleghino con la moglie di Francesco Totti. Loro, tra l’altro, non sanno che questa sera ci sarà una doppia eliminazione in quanto non verrà eliminato soltanto un concorrente dal risultato delle nomination ma anche uno di quelli che si trova a Playa Sgamatissima, che almeno ospita soltanto il bel modello brasiliano Roger.

Ora però non pensiamo alla puntata in onda questa sera, ma vediamo che cosa ha in serbo per noi il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi.

Lory Del Santo manda su tutte le furie i naufraghi all’Isola dei Famosi

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dove l’addio di Guendalina Tavassi ha scatenato un vero e proprio caos, parte subito mostrandoci la delusione di Edoardo Tavassi.

Il fratello di Guendalina Tavassi si è rasato i capelli per avere un abbondante ricompensa in cibo, ma la lasagna ricevuta è stata molto poco perché divisa per 12 persone. Così hanno iniziato a ribellarsi alla produzione, che ha inviato loro dei tramezzini ma per loro non era abbastanza ed Edoardo sente di aver pagato caro il pranzo per quanto offerto.

Lory Del Santo, però, mentre gli altri sceglievano se mangiare o meno il premio ricevuto, ha deciso di addentare un panino scatenando l’ira di tutti i suoi compagni di viaggio che volevano rispedire il tutto dritto al mittente.

Lory Del Santo ha mandato su tutte le furie i suoi compagni di viaggio che non hanno apprezzato il suo agire senza confrontarsi prima con tutti loro, trovando scorretto il suo atteggiamento.