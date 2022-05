Uomini e Donne puntata 30/05/22, Luca senza parole: non se lo aspettava durante la Scelta

Uomini e Donne ha regalato l’ennesima sorpresa a Luca Salatino che è rimasto senza parole durante il giorno de La Scelta. Chi tra Lilli e Soraia riuscirà ad avere la meglio?

Uomini e Donne ritorna sul piccolo schermo degli italiani per uno degli ultimi appuntamenti di questa stagione. Niente paura, non c’è nulla da temere, perchè il dating show di Maria De Filippi ritornerà a settembre come di consueto con nuovi tronisti e alcuni vecchi cavalieri e dame, dando spazio anche a personaggi inediti.

La stagione non poteva non concludersi con le scelte e si parte subito con quella di Luca Salatino. Il tronista ha iniziato il suo percorso negli studi Elios di Roma come corteggiatore ma dopo il no di Roberta Giusta, Maria gli ha proposto il trono e lui ha accettato di buon grado.

Oggi farà la sua tanto attesa scelta ed una tra Lilly e Soraya sarà la fortunata con cui inizierà una relazione al di fuori del programma, ma chi avrà la meglio tra le due? Oggi finalmente lo verremo a sapere.

Luca Salatino riceve una sorpresa a Uomini e Donne prima della scelta

Maria De Filippi inizia la puntata mostrandoci il bellissimo rapporto che si è venuto a creare tra Luca Salatino e Alessandro, il cavaliere senior del Trono Over. I due, vicini di camerino, hanno costruito un bel legame durante il corso di questi mesi e la produzione, che si è sbilanciata sull’edizione Vip di Uomini e Donne, ha voluto mostrato ai telespettatori quanto si vogliono bene prima della scelta di Luca Salatino.

La conduttrice prosegue con i best moment che il tronista ha vissuto con le sue due corteggiatrici, ansiose di scoprire “il verdetto finale” mettendo la parola fine a questo percorso, facendo vedere anche le due ultime esterne girate insieme. Ospiti di eccezioni, non potevano mancare, Matteo Ranieri e Valeria che con Salatino avevano creato un ottimo rapporto. Una bellissima sorpresa che di certo non si aspettava durante questo giorno così importante per lui.

Le due ragazze escono e Luca Salatino è pronto per la scelta, ma il tutto si coprirà durante la puntata in onda domani.