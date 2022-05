Uomini e Donne anticipazioni: scelte e versione vip, tutta la verità

Scelte, versione Vip: tutta la verità su Uomini e Donne

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi in compagnia dei due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Anche quest’anno, il programma si conferma tra i format di maggiore successo in televisione. La Mediaset scommette ogni anno su Uomini e Donne e la vittoria è assicurata!

Ma ecco che con l’arrivo dell’estate, il dating show si deve fermare. Vediamo insieme quando finirà il programma e se andrà in diretta la versione Vip

Scelte e versione vip: tutto quello che c’è da sapere su Uomini e Donne

Anche quest’anno Uomini e Donne si classifica tra i programma con maggiori ascolti dell’inverno. I fan del programma seguono assiduamente il dating show e commentano ciò che accade sui social.

La stagione calda sta arrivando e, come sempre, Uomini e Donne si fermerà per riprendere le registrazioni a settembre.

Ma ancora non sappiamo chi hanno scelto i due tronisti: Luca Salatino e Veronica Rimondi. Lui si trova sul trono da gennaio, mentre lei è arrivata nello studio da solo un paio di mesi.

Non ci resta che aspettare il 30 maggio e il 31 maggio per scoprire tutto. Mentre Soraia si fa beccare così dal tronista, il Trono Over invece prenderà l’ultima diretta.

Siamo rimasti in sospeso con la storia che vede protagonisti Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Inizialmente la dama si allontana dal cavaliere, ma lui la porta a cena fuori per recuperare il loro rapporto e per chiarirsi.

Che questo sia bastato per far tornare l’amore tra i due? Lo scopriremo il primo di giugno, nonché ultima puntata del dating show.

Mentre parte una stoccata che ferisce, un rumor sta spopolando sui social. Alcune voci di corridoio rivelano che Uomini e Donne ha in mente di fare la versione Vip. Questa dovrebbe andare in onda in prima serata per prendere il posto di Temptation Island che non è stato confermato.

Purtroppo, questa è una fake news. Nessuna versione Vip rimpiazzerà il programma di Filippo Bisciglia. Nessun gossip, amore o tradimento ci accompagnerà in questi mesi caldi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Uomini e Donne è veramente alle battute finali. Le scelte sono state fatte e devono solo essere messe in onda e nessuna versione Vip rimpiazzerà il dating show. Ci toccherà aspettare settembre per rivedere la nostra amata Maria De Filippi