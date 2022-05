Ciò che è successo dopo l’arrivo all’Isola dei Famosi: Mercedesz Henger ammette tutta la verità

Mercedesz Henger torna all’Isola dei Famosi dopo la sua partecipazione nel 2016. La naufraga, inizialmente molto amata dai suoi compagni, si trova poi tutti contro.

I concorrenti scoprono che la ragazza era fidanzata fino a qualche settimana prima di sbarcare in Honduras dove ci sta provando con Edoardo Tavassi.

La definiscono subito una “falsa” e la mandano al televoto. Mercedesz perde la nomination e si sposta su Playa Sgamadissima. Prima di andare via, però, si capisce che tra la naufraga ed Edoardo c’è stato un riavvicinamento.

Prima affiatati, poi distanti, poi di nuovo complici, ecco che la Henger ammette tutta la verità. Vediamo cosa ha rivelato

Mercedesz Henger, eliminata dal gioco da un paio di settimane, si trova su Playa Sgamadissima in compagnia di Fabrizia e Gennaro.

Se da prima era contenta di trovarsi lì, adesso vorrebbe tornare sull’Isola principale.

Le ultime puntate per Mercedesz non sono state facili. La ragazza ammise di essersi mollata da poco prima di partire per il reality show e sia Guendalina che Edoardo persero la fiducia in lei, mentre Nicolas Vaporidis sbugiarda una naufraga.

“Io di lei non mi fido. All’inizio mi piaceva e mi piace ancora a dire la verità. Però prima mi fidavo e adesso non più. Da quando ho scoperto che era fidanzata fino a poche settimane prima di entrare qui ho cambiato idea su di lei” commenta Edoardo Tavassi in una passata diretta e continua: “Come puoi mandarmi messaggi quando dovevi ancora entrare per dirmi ‘Ciao mi piaci’, se ti sei appena mollata? Poi magari mi sbaglio, però non posso scoprirlo qui“.

Per questo motivo, il naufrago decide di attendere il loro ritorno in Italia per parlare chiaro con la naufraga. Inoltre, sono arrivati due naufraghi, Gennaro e Luca, e Tavassi ha notato che sin da subito Mercedesz si è avvicinata a loro.

Ma ecco che la Henger ammette tutto a Playa Sgamadissima. Tutto è iniziato prima del suo arrivo all’Isola dei Famosi.

“Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione. Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova” racconta la Henger.

La ragazza non ha avuto nessuna delusione ed è rimasta colpita da Edoardo anche quando lo ha conosciuto dal vivo, mentre avviene il dramma per Guendalina Tavassi. Mercedesz poi conclude: “Non ho un ideale preciso di uomo, però lui mi piace ancora, nonostante tutto quello che può essere successo”.

Falsità o verità? Le coppie nei reality show funzionano e io sinceramente non mi fido. Intanto Mercedesz deve prima tornare in gioco per rincontrare Edoardo, poi vedremo se cambierò parere. Guendalina adesso è andata via e Tavassi si sente un po’ solo. Cadrà nella trappola o attenderà veramente il ritorno in Italia?