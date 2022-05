Diego Tavani e Aneta: dopo la scelta a Uomini e Donne, spiazzano tutti così

By

Diego Tavani e Aneta dopo la recente scelta fatta al Trono Over di Uomini e Donne hanno spiazzato tutti in questo modo.

Diego Tavani e Aneta sono stati tra i protagonisti indiscussi di questa stagione di Uomini e Donne. Lui ha fatto parte di quasi tutta la stagione del Trono Over.

Il suo percorso è stato fatto di alti e bassi. In un primo momento, infatti, aveva fatto un esordio in grande stile colpendo tutti per la sua simpatia, poi ha scelto di iniziare una frequentazione con Ida Platano. I due erano pronti ad abbandonare il programma insieme, ma dopo avergli detto di sì lui ha cambiato idea ed ha deciso di restare a far parte del parterre.

Da quel momento è stato criticato e non poco negli studi Elios, ma ha comunque continuato a frequentare altre dame fin quando non ha conosciuto Aneta e, spronati da Maria De Filippi, hanno deciso di abbandonare il programma insieme. Ora, a distanza di settimane da quel momento, Diego Tavani e Aneta hanno sorpreso tutti dopo Uomini e Donne in questo modo.

Uomini e Donne: Diego Tavani e Aneta sorprendono tutti dopo la scelta

In molti, infatti, non credevano nella storia di Diego Tavani e Aneta a Uomini e Donne, convinti che il cavaliere, dopo essere stato messo alle strette da Maria De Filippi, avesse accettato di abbandonare gli studi Elios di Roma soltanto perché messo alle porte e non realmente interessato ad una conoscenza con la dama.

Il tempo, però, come sempre, è l’unico in grado di poter dare risposte e nonostante l’ex di lui ha abbia dovuto fare i conti con una cocente delusione, le cose stanno andando a gonfie vele tra di loro. Tant’è che nelle scorse ore hanno sorpreso gli utenti del web pubblicando un inedito scatto che li mostra più felici e sereni che mai. Segno che l’interesse che li univa era davvero reale, in quanto stanno proseguendo con la loro storia d’amor anche al di fuori del programma.

Diego e Aneta dopo Uomini e Donne proseguono senza sosta con il loro amore e chissà che non li rivedremo in studio a raccontare dell’evoluzione del loro sentimento.