Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini: drastica scelta prima del sì

L’amore regala infinite emozioni, alcune lasciano davvero senza parole. E’ il caso di Beatrice Valli e Marco Fantini, una coppia che fa appassionare i telespettatori che hanno seguito il loro percorso fin dagli inizi.

Per Beatrice Valli la vita è stata ricca di sorprese, ma non solo. L’ex Uomini e Donne è ormai un’influencer amata e seguita dai fan, i quali non perdono un solo evento o notizia che la riguarda. Questo accade perché oltre ad aver mostrato il suo modo di essere in maniera limpida e cristallina, è molto attiva sui social media, i quali sono diventati il canale principale dei personaggi del mondo dello spettacolo. Ad oggi, non possiamo non rivelare l’ultima notizia che la riguarda, la situazione è totalmente inedita.

La relazione tra Beatrice Valli e Marco Fantini va a gonfie vele, e i fan non stanno più nella pelle nel vederli pronunciare quelle fatidiche parole. Il matrimonio è in arrivo, i preparativi li stanno davvero mettendo a dura prova.

Infatti, non sono mancate critiche nei confronti dell’influencer proprio per l’eccessiva magrezza. Gli haters sanno sempre cosa fare per infastidire i personaggi del mondo dello spettacolo, criticando cose inutili e di cattivo gusto.

Quale quasi sposa non ha perso peso prima del lieto evento? E’ chiaro che lo stress dei preparativi ha messo tutti a dura prova. Il punto è che le novità non finiscono qui, perché la scelta drastica ha fatto dispiacere i fan.

Beatrice Valli e la drastica scelta: ecco la verità

Come se non bastasse le news sul loro conto non sono finite, perché hanno condiviso sui social un segnale che lascia presagire un’altra bellissima novità. Infatti, la scelta assunta dalla coppia lascia senza parole, perché nessuno si sarebbe mai aspettato un comportamento del genere da parte loro. Così, tra un preparativo e l’altro assumono una decisione un po’ drastica, ma che forse è la normalità.

Reduci da una cena di famiglia in totale privacy, il duo è più felice che mai, peccato che non tutti lo possano vedere chiaramente. Innanzitutto, sappiamo che convoleranno a nozze a Capri, luogo scelto da entrambi per fare i festeggiamenti. I loro figli si stanno anche preparando per l’evento, ma c’è qualcosa di più.

E’ normale non avere notizie sull’abito da sposa, ma quello che più sconvolge è il fatto che loro stessi hanno apertamente dichiarato di voler fare tutto con la massima privacy! Non faranno dirette né Instagram stories quel giorno, perché vogliono goderselo senza ansie e preoccupazioni. Ecco le parole di Beatrice:

“Abbiamo deciso per scelta di non fare dirette o cose particolari in quel giorno, per potercelo godere al massimo. Nei giorni successivi vi racconteremo tutto!”

Drasticamente scelgono di non interagire con i fan, e per quanto a noi comuni mortali questa scelta possa sembrare naturale, nel loro caso è diverso visto che instaurano un legame saldo con i fan. Inoltre, anche la sorella Ludovica Valli sta vivendo un evento indimenticabile, la famiglia Valli è al settimo cielo.

Augurando il meglio alla coppia, restiamo aggiornati anche perché gli invitati, anch’essi saranno vip, posteranno qualcosa sui social e noi non ce la faremo scappare!