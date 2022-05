Test della mano: scegline una e scopri il tuo miglior pregio e peggior difetto

Scegli una mano e scopri il tuo peggior difetto e il miglior pregio con questo semplice test

Le scelte sono la manifestazione del nostro carattere. Queste provengono dal nostro gusto e dalle nostre esperienze passate. Per questo le decisioni, anche le più banali, sono veramente importanti e possono cambiare il corso della nostra vita.

Oggi ti proponiamo il test della mano. Un semplice divertimento per scoprire, però, qualcosa di rivelante di noi stessi: il nostro miglior pregio e peggior difetto. Tutto si basa una scelta che ti aprirà gli occhi.

Vediamo le varie possibilità

Test: scegli una mano e scopri il tuo pregio e difetto

In questo test della mano ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli e leggi la risposta corrispondente al numero optato per scoprire il tuo peggior difetto e miglior pregio.

Ma prima scopriamoci insieme!

1) Uno

Pregio:

Sei una persona dalla fine intelligenza emotiva. Hai una indole molto empatica e sensibile. Punti in alto e riesci a raggiungere i tuoi obbiettivi grazie al tuo senso pratico.

Sei sicuro di te e anche molto determinato e perciò non hai problemi nel portare a casa successi che ti aiuteranno nel tuo futuro.

Difetto:

Sei un po’ troppo permaloso e talvolta fai un po’ troppo la parte della vittima. Cerca di smussare questi tuoi lati sennò al gente si allontanerà da te.

2) Due

Pregio:

Hai un piano ben preciso per la tua vita. Vivi con i piedi per terra, sai cosa vuoi e come ottenerlo. Prima di affrontare qualsiasi cosa, stili un bella lista delle cose da fare e la porti a termine a pieni voti.

Sei anche una persona molto paziente e sai aspettare per “attaccare” al momento giusto.

Difetto:

Essendo che sei così razionale, ti godi poco il lato più gioviale della vita. Per te esiste o il nero o il bianco, ma la vita è fatta di tantissime sfumature.

Inoltre, tu non ti permetti di fallire e ciò ti porta ad essere un po’ saccente. Ti senti la verità in bocca invece dovresti imparare anche ad ascoltare.

3) Tre

Pregio:

Sei un vero e proprio leader. La parola “sconfitta” non fa parte del tuo dizionario. Sai quanto vali e mantieni la calma nei momenti più difficili. Inoltre, hai una grande capacità di adattamento.

Sei intuitivo e hai un ottimo senso critico.

Difetto:

Il tuo fare da capo ti rende un po’ antipatico.

Non riesci a sopportare le persone che possono fare meglio di te e per questo provi tanta invidia.

4) Quattro

Pregio:

Sei una persona dalla mente aperta, sai quanto vali, ti piace lottare per quello in cui credi e sai destreggiarti in tutti i tipi di situazioni.

Hai la capacità di dare dei buoni consigli, perché non sei mai di parte. La gente si fida di te.

Difetto:

Ti prendi un po’ troppo seriamente. Hai degli schemi precisi che ti fanno sentire sicuro, ma in realtà ne sei rimasto intrappolato.

Dovresti vedere la vita in modo più ottimista e di essere meno diffidente. Creati una situazione di svago che ti faccia uscire dalla tua comfort zone.

5) Cinque

Pregio:

Sei coraggioso, passionale e determinato. Hai un cuore buono e ti piace aiutare gli altri. Sei una persona serena che infonde sicurezza. Sai come goderti la vita.

Difetto:

Sei un po’ troppo impulsivo, ostinato e alquanto collerico. Finirai per essere evitato per questi tuoi lati caratteriali. Risulti fin troppo aggressivo per dei motivi poco validi.

6) Sei

Pregio:

Hai tanti interessi, fai tante cose assieme, sei affidabile e ti piace lavorare in gruppo. Vivi muovendoti attraverso la tua curiosità. Ami i bambini e anche gli animali.

Difetto:

Ti piacciono fin troppo i complimenti. Vivi per quelli, ma ricordati che quando qualcuno capisce ciò, potrebbe farti fare di tutto