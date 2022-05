Test: scegli una Luna e scopri il tuo modo di essere in amore e non

Scegli una Luna e scopri chi sei con questo profondo test

La Luna è un satellite davvero affascinante. Magari non la guardi spesso, però quando ti capita davanti ne rimani sempre ammaliato. Che sia piena o solamente un piccolo spicchio, la Luna ha il suo fascino e le emozioni che smuove in noi sono diverse per ciascuno.

E’ per questo che oggi ti proponiamo il test della Luna per capire chi sei veramente, soprattutto in amore. Scegli quella che più ti affascina e scopri la tua indole.

Ma prima valutiamo le varie possibilità

Test della Luna: dimmi quale scegli e scopri chi sei

In questo test della Luna ti mettiamo di fronte a tre possibilità. Scegli quella che più ti attrae e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Solo così saprai chi sei nel tuo profondo.

Divertiti anche con il test della mano per conoscere il tuo pregio e difetto, ma prima scopriamoci insieme!

1) Ambizioso

Non hai paura delle sfide e della competizione. Sai come lavorare e portare a termine i tuoi progetti senza procrastinare inutilmente. Hai voglia di mostrarti al meglio e perciò vuoi anche il meglio per te.

Hai delle grandi esigenze sia verso gli altri, ma soprattutto verso te stesso.

In amore sei come nella vita: hai delle esigenze specifiche per il tuo partner. Tu, però, analizzi tutto troppo con la testa invece che con il cuore. Dovresti lasciarti andare e riflettere meno; vedrai che l’amore ti troverà.

2) Travolgente

La curiosità guida la tua vita. Ami le avventure, le nuove esperienze e muoverti in continuazione. Sai fare tantissime cose, ma rimani sempre umile. Ciò ti porta a svalutarti agli occhi degli altri e finisci per non crederci più neppure te.

Inoltre sei impaziente e poco motivato quando ti poni un obbiettivo.

Sei coraggioso nella vita, ma molto insicuro di fronte all’amore. Tu pensi che l’amore con te sia cieco, ma nel senso che proprio non ti veda. Non è affatto così: hai tutte le carte in regola per piacere, ma finché non ci crederai te, nessuno lo farà. Impara ad amarti in primis.

3) Entusiasta

Per te il bicchiere è sempre mezzo pieno. Ottimista e gentile per natura, sei un ottimo leader. Sai fare mille cose insieme senza perdere il controllo o il senno, ma non controlli i tuoi istinti.

Cerca di fare una cosa alla volta e di portarla al temine. Solo così lo stress non avrà la meglio.

Diciamo che quando ti trovi di fronte all’amore ti palesi un po’ troppo facilmente. Tocchi un po’ troppo e la tua risata nervosa ti tradisce. Pensi di essere fatto per storie di breve durata, perché hai difficoltà nell’aprirti e nel fidarti.

Quando trovi il tuo partner perfetto, ardi intensamente e ti dai totalmente. Occhio però, perché con il tuo fare ottimista potresti finire per idealizzare i tuoi rapporti