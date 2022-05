Lulù Selassiè: dopo Manuel, baci e abbracci con una persona speciale

Lulù Selassiè, ad un mese dalla fine della storia con Manuel Bortuzzo, si concede baci e abbracci con una persona davvero speciale per lei.

E’ passato più di un mese dalla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sta andando avanti con la propria vita trascorrendo il proprio tempo con le persone che ama. Oltre a trascorrere tanto tempo con la mamma, le sorelle Jessica e Clarissa e il fratello Christian, Lulù si concede spesso serata con gli amici di sempre. Tuttavia, sabato, ha trascorso del tempo con una persona importante con cui ha creato un rapporto davvero speciale durante i sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip.

Insieme alla sorella Jessica, così, ha trascorso un pomeriggio tra risate, baci e abbracci con una persona che è entrata nel suo cuore sin dalle prime settimane di convivenza nella casa di Cinecittà e di cui si è presa sempre cura.

Lulù Selassiè, l’incontro che tutti aspettavano

Bellissima, con un look mozzafiato color oro con cui ha incantato tutti i suoi fan, Lulù Selassiè si è concessa una giornata all’insegna dell’amicizia e dell’affetto puro e sincero. Insieme alla sorella Jessica, infatti, ha incontrato Giucas Casella che, nella casa, era crollato proprio tra la braccia della principessa, da cui si è lasciata coccolare come faceva nella casa del Grande Fratello Vip e a cui ha regalato attenzioni come ha sempre fatto in sei mesi di reality.

Baci e abbracci tra Giucas e Lulù che, nella casa, hanno instaurato un rapporto speciale. Per Lulù, Giucas è stato come un nonno anche se era solita chiamarlo “zio” come voleva lo stesso illusionista. Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, la Selassiè conferma l’affetto speciale nei confronti di Giucas con cui ha trascorso del tempo insieme come potete vedere qui in basso.

Lulù, dunque, continua a vedere le persone con cui si è legata di più all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Se con Manuel Bortuzzo con cui la storia è finita anche se il nuotatore continua ad avere un posto speciale nel cuore della principessa, ci sono altri vipponi che Lulù continua a sentire e vedere. Oltre a Giucas, infatti, Lulù vede regolarmente Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ma anche Miriana Trevisan.

Inoltre, insieme alla sorelle Jessica e Lulù ha anche partecipato all’inaugurazione del ristorante di Barù a Milano e alla Prima Comunione della piccola Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi dove ha rivisto anche Valeria Marini, Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino.