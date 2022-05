La vita da influencer è ricca di sorprese e novità, specialmente per personaggi così amati come Ludovica Valli. La famiglia sta vivendo degli eventi emozionanti, e non possono non essere al centro del gossip.

Nello specifico, Ludovica Valli è una delle sorelle che più hanno riscosso successo, poiché molto amata dai fan che la seguono da sempre. Dagli inizi di Uomini e Donne, la strada è stata tutta in salita, poiché ha avuto modo di approdare anche su altri format. Dal 2015 ne sono cambiate di cose, ad iniziar dal fatto che la famiglia cresce sempre più, e con essa anche le responsabilità.

Inutile dire che la famiglia Valli, tutte e tre le sorelle, sono molto amate dai fan, ognuna per caratteristiche differenti. Ludovica si è da sempre distinta per il suo carattere forte. Nata sotto il segno dei Pesci il 2 marzo 1997, si è rimboccata la maniche una volta abbandonati gli studi nel 2013 e poi ripresi nel 2017.

Riesce a diplomarsi ed anche a partecipare a format come Uomini e Donne, dove sceglie il corteggiatore Fabio Ferrara, con il quale partecipa a Temptation Island, ma la relazione non va come previsto.

Attualmente, sta con Gianmaria di Gregorio, padre della prima figlia nata l’8 marzo di quest’anno, Anastasia. La famiglia sta vivendo un vero sogno, perché le vibes nell’aria parlano d’amore, ecco perché.

Ludovica Valli incanta tutti: Capri è sua!

L’evento del giorno è su tutte le pagine di gossip, specialmente perché la drastica scelta della coppia confessata ai fan sconvolge, ma d’altronde il mondo dello spettacolo è fatto anche di queste situazioni. Nel frattempo, noi non possiamo non condividere con voi la lieta giornata vissuta dai protagonisti del giorno. Ludovica Valli si è letteralmente rubata la scena, è una vera Dea, ma non è sola.

La compagnia è la migliore, quella di Gianmaria di Gregorio e del resto della famiglia Valli. Il set è la magica città di Capri, quella nella quale la sorella Beatrice e Marco Fantini hanno deciso di festeggiare le nozze.

Sono tutte e due delle coppie molto amate, poiché informano sempre i fan tramite i social degli eventi ai quali partecipano, specialmente quando sono così felici. Di certo, la nascita della primogenita e l’appello fatto ai telespettatori, sono dei gesti che mettono in evidenza il saldo rapporto instaurato con i followers.

L’influencer è davvero bellissima, nonostante la recente gravidanza, mostra un fisico tonico ed in forma, dimostrando che niente la potrà mai fermare, soprattutto quando ha con sé l’amore dei suoi cari.

Del resto, è un momento magico che deve essere vissuto con le persone amate, in questo caso la famiglia prima di tutto.