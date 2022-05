Anticipazioni Un posto al sole: l’inaspettata proposta di Roberto Ferri

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno 2022: cosa accadrà nei prossimi appuntamenti

Comincia un’altra settimana di “Un Posto al Sole”. L’appuntamento per i fan della soap opera di Rai Tre è immancabile, e anche nelle prossime puntate non mancheranno colpi di scena ed emozioni. Le vicende ruotano principalmente su Ferri, che una volta saputo che Lara sta per andare via da Napoli è pronto a farle un’inaspettata proposta. Intanto Nicotera non si smuove e rimane rigido con Tregara. Al ritorno a casa di Raffaele, farà di tutto per recuperare lo spirito familiare. Intanto, Silvia non vuole essere ambigua nel suo rapporto con Michele, e decide di partire per raggiungere Giancarlo.

A questo punto lascerà il Bar Vulcano a Samuel e Nunzio per qualche giorno. Intanto Rossella e Virginia dovranno affrontare insieme un problema delicato al lavoro, ma questa sarà per loro l’occasione per fare pace dopo alcune incomprensioni. Intanto Roberto frustra la felicità di Lara, che tiene a chiarire bene le cose tra loro. La donna, però, adesso non sembra per nulla intenzionata a rassegnarsi. Bianca, invece, vedrà nascere a scuola una nuova amicizia, ma dovrà fare i conti con una interrogazione particolarmente difficile.

Un posto al Sole, Raffaele dovrà fare i conti con una decisione difficile

Infatti Bianca proverà i bridi della prima cotta, ma intanto il misterioso artefice delle web challenge si rifà vivo. Rossella e Virginia, invece, si conosceranno meglio e per loro sarà un’occasione molto importante per cementare la loro amicizia. Cerruti valuterà se perdonare il tradimento di Sarti, e non mancherà di provare a scompigliare di nuovo la vita di Mariella e del marito Guido. Intanto Lello e i membri del clan Argento che sono sopravvissuti alla retata, decidono di usare le maniere forti per riprendere il controllo del quartiere.

Rossella proseguirà con la gestione di un paziente piuttosto difficile in ospedale, mentre Raffaele farà fatica a confortare una disperata Giuditta. E non a caso Renato farà di tutto per organizzare un incontro di riappacificazione con la donna. Per Raffaele, però, ci saranno problemi molto più delicati: dovrà vedersela con i camorristi che lo minacciano, e quindi dovrà prendere una decisione molto difficile.