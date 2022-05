Test personalità: qual è più grande rimpianto della tua vita?

Questo test ti permetterà di fare un viaggio dentro te stesso. Qual è la cosa che rimpiangi di più nella tua vita? Tra poco lo scoprirai

Tutti hanno dei rimpianti. A volte ci sono eventi che rivoluzionano le nostre esistenze, non sempre in meglio. Alcune vicende sono fuori dal nostro controllo e finiscono, inevitabilmente, per creare dei rimpianti. C’è chi riesce a superarli e chi li porta con sé, come un fardello, per tutta la vita. Ma siamo sicuri che tutti riescano veramente a non avere rimpianti?

È umano ripensare a come sarebbe andata una situazione se ci fossimo comportanti in maniera diversa, se avessimo usato altre parole, se non avessimo fatto tardi ad un importante colloquio di lavoro. Per questo motivo, è impossibile che qualcuno riesca a non avere rimpianti nella vita. Capita a tutti, solo che non tutti riescono a rendersene conto. Ed è proprio ciò che proveremo a fare oggi.

Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e fare una scelta, facendoti guidare dall’istinto. Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo tre porte. Quale scegli? Dietro ogni porta si nasconde un profilo, scopri qual è il tuo.

I profili del test

Porta numero uno: sei una persona elegante e, nello stesso momento, eccentrica. Ti piace stare al centro dell’attenzione e avere tutti gli occhi addosso. La tua personalità ti spinge a prendere decisioni troppo affrettate a volte, perché la tua voglia di primeggiare è più forte della razionalità. Il tuo rimpianto è quello di non aver ragionato bene quando ti è capitata l’occasione della vita.