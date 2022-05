Test personalità: di cosa hai veramente bisogno in questo momento?

Di cosa hai bisogno in questo momento? Quali sono le tue reali necessità? Scoprilo grazie a questo test: lasciati guidare dall’istinto

Ognuno ha le proprie esigenze e le proprie necessità. C’è chi ha bisogno di serenità, chi desidera il grande amore, chi ha bisogno di soldi e chi vorrebbe soltanto godersi un po’ di più la famiglia. I bisogni di una persona possono variare in base alle abitudini e al carattere. Non tutti desideriamo la stessa cosa. Anzi, spesso si usa il detto “il pane a chi non ha i denti” proprio per indicare una fortuna capitata ad altri ma che non viene sfruttata fino in fondo.

Sei sicuro di conoscere le tue reali esigenze? Attraverso questo test potrai avere le idee un po’ più chiare, non dovrai fare altro che guardare un’immagine e fare una scelta, lasciandoti guidare dall’istinto. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori, non c’è alcuna tesi o teoria dietro i profili che leggerai più tardi.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo tre azioni che compiamo quotidianamente: dormire, lavorare e mangiare. Quale scegli? Non pensarci troppo, buttati e poi corri a consultare il profilo che si nasconde dietro la tua scelta.

I profili del test

Dormire: sei una persona che ha bisogno di riposare. L’ultimo periodo è stato troppo stressante, hai bisogno di allontanarti da tutto e goderti un po’ di meritato relax. Di solito non sei un dormiglione ma adesso vorresti stare tra le lenzuola tutta la giornata perché sei troppo stanco per affrontare il mondo esterno.