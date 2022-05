Test indovinello: hai mai rubato da una scatola di biscotti?

Questo test non ti aiuterà a diventare un ladro, anzi. Riuscirai a tenere il tuo cervello in allenamento senza faticare troppo

Non farti ingannare dal titolo, questa non è la storia di un ladro di biscotti. L’indovinello di oggi riguarda proprio i biscotti ma dovrai dimostrare di avere altre capacità per risolverlo. Facciamo una piccola premessa: per risolvere un indovinello del genere è assolutamente necessario comprendere fino in fondo la domanda, per evitare di farsi ingannare e di spostare la propria attenzione altrove.

Dovrai leggere il testo dell’indovinello e dare una risposta entro trenta secondi. È importante darsi delle scadenze, anche nella vita di tutti i giorni. In questo modo, avrai la possibilità di comprendere quali sono le tue reazioni quando sei messo sotto pressione. Trenta secondi possono sembrare pochi ma sono sufficienti per fornire la risposta esatta, ce la farai sicuramente.

Ecco l’indovinello da risolvere: quante volte si può prendere un biscotto da una scatola con cento biscotti? Adesso puoi far partire il cronometro, hai trenta secondi per rispondere. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Prima di scoprire la soluzione di questo test, è necessario ricordare che non bisogna mai agire d’istinto in questi casi. Per risolvere un test del genere, infatti, è necessario avere sangue freddo e prendersi tutto il tempo necessario. Se l’hai fatto, adesso sei qui soltanto per verificare la correttezza della tua risposta. In questo caso, ti facciamo i complimenti. Questo test è facile soltanto all’apparenza, ma non è così.

Il test è soltanto un passatempo divertente per i nostri lettori, quindi non ha alcuna validità scientifica. Risolvere questo test non ti rende un genio, non aver dato la risposta non fa di te uno stupido. Nel secondo caso, è probabile che tu abbia semplicemente bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Vedrai che la prossima volta sarai in grado di rispondere.

Ecco la soluzione: molti hanno risposto 99, perché si sono fatti ingannare dal trabocchetto e hanno effettuato una soluzione. La verità è che si può sottrarre soltanto un biscotto da una scatola di cento biscotto. La volta successiva, quella sarà una scatola da 99 biscotti!