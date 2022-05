Beatrice Valli e Marco Fantini: dopo il matrimonio, il messaggio che non ti aspetti

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono finalmente sposati e lei ha stupito tutti con un inatteso messaggio dopo il giorno delle nozze.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono tra le coppie più amate dagli utenti della rete che hanno avuto modo di seguire ogni passo della loro bellissima storia d’amore. I due, infatti, come i lettori più attenti ricorderanno bene, hanno avuto modo di conoscersi durante il percorso di lui a Uomini e Donne.

Marco era stato scelto come tronista dopo una cocente delusione nel ruolo di corteggiatore ed aveva incontrato Beatrice che fin dal primo sguardo lo aveva subito colpito. Da quel momento ci sono stati degli alti e bassi tra di loro, come in tutte le coppie normali, ma nonostante tutto il loro amore è stato più forte di qualsiasi cosa e il 29 maggio, dopo mesi in cui sono stati costretti a rimandare a causa della pandemia, sono riusciti finalmente a convolare a nozze.

Beatrice Valli dopo il matrimonio con Marco Fantini ha stupito tutti i suoi fedeli sostenitori pubblicando un messaggio inatteso rivelando il turbine di emozioni che ha provato in quegli istanti.

Marco Fantini sposa Beatrice Valli: il messaggio di lei emoziona i fan

Beatrice Valli, che prima del matrimonio ha preso una drastica scelta, ha deciso di stupire tutti i suoi fedeli sostenitori e probabilmente anche suo marito Marco Fantini, mettendo nero su bianco quello che prova:

“Negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo volesse mettersi di mezzo“ ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, facendo riferimento a tutte le volte che hanno dovuto rimandare le nozze. “Ma in fondo noi lo sapevamo, dal primo momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, che questo era quello a cui eravamo destinati” ha poi proseguito, rivolgendosi direttamente a quello che oggi è diventato suo marito.

“Un amore immenso, un amore incontenibile“ ha subito aggiunto dichiarando i suoi sentimenti pubblicamente. “Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore“ ha poi concluso, felice di aver raggiunto insieme questo nuovo traguardo di vita.

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini segna finalmente il coronamento del loro amore.