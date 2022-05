William e Kate, questa curiosità ha lasciato i sudditi senza parole

By

Spesso capita che i membri della Royal Family facciano discutere. Questa volta è toccato a William e Kate sorprendere i propri sudditi

In Gran Bretagna si parla solo del Giubileo di Platino. Le celebrazioni del settantesimo anno sul trono d’Inghilterra della Regina Elisabetta tengono banco da settimane ormai. Tutti i talk show stanno dedicando diverse ore di trasmissione a questo evento, entrato ormai nella sua settimana più importante. I membri della Royal Family sono tutti riuniti a Londra, compresi Harry e Meghan.

Nelle ultime ore c’è un altro argomento che sta facendo particolarmente discutere e non riguarda Sua Maestà, bensì William e Kate. I Cambridge si sono sempre distinti per il loro stile e la loro eleganza, probabilmente sono molto amati proprio perché, a differenza dei Sussex, non sono mai andati sopra le righe. Eppure c’è una vicenda che riguarda Kate Middleton e suo marito che ha sconvolto la popolazione inglese. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

William e Kate, i mobili Ikea nella camera dei figli

William e Kate non hanno mai aperto le porte di casa per proteggere la propria privacy. A differenza di quanto fatto in passato dal Principe Harry e Meghan Markle, i quali hanno fatto entrare intere troupe televisive dopo aver firmato contratti milionari con alcune aziende, i Cambridge sono sempre stati piuttosto riservati. Pochissime persone conoscono gli arredamenti della loro abitazione, eppure qualcosa è trapelato.

Il settimanale britannico Hello ha pubblicato le piantine delle due camere da letto principali della casa di Kensington Palace. A differenza di quanto si possa credere, William e Kate dormono a piano terra, mentre ai piani superiori ci sono i dipendenti. Nel corso di una visita in Svezia, avvenuta nel 2018, Marcus Engman, responsabile del design Ikea, ha rivelato che i Cambridge hanno acquistato alcuni mobili per le camerette di George e Charlotte.

Il suo commento fu entusiasta: “Sono contento del fatto che la nostra azienda riesca a soddisfare tutti. Nel mondo cerchiamo di arrivare sia ai nobili che alle persone comuni”. Kensington Palace è una residenza contenente venti stanze, cinque saloni, tre camere da letto principali e altre due per i figli dei Cambridge. Si tratta della residenza ufficiale di William e Kate da quando si sono sposati.