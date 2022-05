Test indovinello: quanti chilometri ha percorso il treno?

Oggi proveremo a verificare la tua capacità di risolvere un indovinello di matematica. Qual è la soluzione del test? Vediamo cosa sai fare

Questo test è un indovinello di matematica. Partiamo dalla definizione: un indovinello sottolinea la presenza di una domanda, all’apparenza semplice, ma spesso ingannevole. L’indovinello è matematico perché, per dare la risposta corretta, avrai bisogno di effettuare delle operazioni. Sembra difficile ma in realtà non è così. Questo test ha messo in difficoltà molte persone ma la soluzione è davanti ai tuoi occhi.

Affinché il test sia valido, è necessario che tu risponda entro trenta secondi. È molto importante dare una tempistica massima, in questo modo il nostro cervello lavorerà sotto pressione ed il test potrà servirti come allenamento per la vita di tutti i giorni. Non è mai facile prendere una decisione in pochi secondi, meglio farsi trovare pronti. Ecco il testo dell’indovinello.

Un treno si sta spostando da Novara a Torino, viaggiando ad una velocità di 50 Km/h. Quanti chilometri avrà percorso il treno dopo tre ore e mezza? Adesso fai partire il cronometro, hai solo trenta secondi per rispondere. Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Prima di svelare la soluzione, è necessario che tu sappia una cosa. In questo testo non c’erano molti tranelli, perché l’indovinello è molto asciutto. Si trattava di un test facile, a differenza degli altri che abbiamo proposto negli ultimi giorni. Forse bastavano anche meno di trenta secondi per fornire la risposta esatta, ma abbiamo preferito comunque mantenerci larghi ed essere generosi.

Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un espediente per regalare qualche attimo di leggerezza alle nostre lettrici e ai nostri lettori, soprattutto se oggi è una di quelle insopportabili giornate in ufficio. Se non hai dato una risposta entro trenta secondi, non buttarti giù con il morale. Probabilmente sei maggiormente predisposto per altri tipi di test.

La soluzione è molto facile: il treno percorre 175 chilometri in tre ore e mezza. Viaggiando ad una velocità di 50 Km/h, e dando per scontata che sia costante, il treno percorrerà cinquanta chilometri ogni ora. L’operazione, dunque, è molto facile: 50 x 3,5 = 175.