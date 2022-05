Fiocco rosa al Grande Fratello; l’ex gieffina mamma per la prima volta

By

L’ex gieffina mamma per la prima volta: fiocco rosa al Grande Fratello

Il Grande Fratello è un ottimo trampolino di lancio. Qualsiasi concorrente che partecipi al programma diventa un volto noto.

Il format è seguito da milioni di telespettatori e i settimanali di gossip continuano a parlare dei protagonisti della Casa anche dopo la conclusione del reality show.

Ecco che oggi parliamo di una bellissima notizia per una ex gieffina. E’ mamma per la prima volta e appende alla porta un bel fiocco rosa.

Vediamo insieme di chi si tratta

Mary Falconieri mamma per la prima volta: fiocco rosa al Grande Fratello

Mary Falconieri partecipò alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. La ragazza entrò nella Casa sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi e sotto giudizio dai due opinionisti Claudio Amendola e Cristiano Malgioglio.

L’ex gieffina, bella e simpatica, trova anche l’amore nel reality show con Giovanni Angiolini, mentre un’ex vippona viene operata.

La storia nasce nella Casa e prosegue anche nel mondo reale. Ci provano e ci riprovano, ma alla fine Mary e Giovanni decidono di dirsi addio.

Mary, però, non rimane da sola per molto tempo. Infatti, dopo qualche mese si innamora e si fidanza con Giuseppe Schiavello, suo attuale compagno.

I due si sono trovati e convolano a nozze in un bellissimo matrimonio.

L’amore dura e diventa più intenso quando la Falconeri e Giuseppe scoprono di essere in dolce attesa. E’ il primo figlio per entrambi!

Ecco che nelle ultime ore arriva la splendida notizia: è nata Giulia. Arriva il fiocco rosa per il Grande Fratello e i fan della coppia sono al settimo cielo.

L’ex gieffina pubblica uno scatto sul suo seguitissimo profilo Instagram. La neonata è avvolta in un golfino rosa e si trova in braccio alla mamma. Mano sulla mano, Mary riprende questo primo momento con la sua prima figlia.

“25 Maggio 2022 ore 23:47 è nato il nostro grande Amore, Giulia Schiavello.

Stiamo bene e siamo perdutamente innamorati di lei!” si legge nella didascalia della foto.

Il parto è andato bene e tutti sono felicissimi e già innamorati della piccola Giulia. Dal vero amore può nascere solo qualcosa di bello, mentre Alfonso Signorini svela il primo nome bomba per il Grande Fratello Vip 7.

Tutto bene quel che finisce bene, ma è in realtà un grande inizio. La nostra Mary è mamma per la prima volta e i suoi fan si congratulano con l’ex protagonista del Grande Fratello.

Auguri anche da Instanews!