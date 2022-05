Di gemelli famosi ne conosciamo molti, ma loro hanno avuto un grande successo! Le gemelle di cui stiamo parlando hanno partecipato al Grande Fratello, e le novità sul loro conto non sono finite.

Famose, belle e con la voglia di rimanere nel mondo dello spettacolo, si tratta di due gemelle che hanno fatto al differenza al Grande Fratello di una passata edizione, infatti anche i meno attenti le ricordano. Ciò che è evidente è anche il cambiamento vissuto, il quale non cambia il loro modo di essere, anzi sembrano non smentirsi mai!

Questo vecchio logo del Grande Fratello fa fare un salto nel passato, ad un tipo di reality diverso, i cui concorrenti erano dei perfetti sconosciuti. Abituati di recente alla versione Vip, Very important people, quella dei Nip, cioè i Not important people, sembra ormai un miraggio lontano.

C’è chi preferisce le passate edizioni alle nuove, specialmente criticate di essere troppo architettate e per niente veritiere. In ogni caso, il format va avanti ed alcuni protagonisti rimangono bene impressi nella mente del pubblico a casa.

A distanza di anni ricordiamo le gemelle, oggi un po’ diverse, ma al tempo stesso rimaste con lo stesso atteggiamento e simpatia di sempre.

Grande Fratello: ecco le gemelle, le riconoscete?

Le edizioni del Grande Fratello sono state tutte molto avvincenti, anche perché con il ricambio dei protagonisti, ogni anno si assistono a degli spettacoli del tutto inediti. A volte gente più semplice, altre superficiale, oppure con degli ideali, insomma l’esperimento sociale più famoso di sempre ha come concorrenti dei soggetti che difficilmente passano inosservati. Di recente, si è parlato di una vera guerra tra una coppia che sembrava innamoratissima, questo perché al di fuori della casa, tutto cambia!

Eccole le gemelle più chiacchierate, Lidia e Jessica Vella! L’edizione alla quale hanno partecipato è la numero 14 nel 2015. Sembra essere passato molto tempo, ma in realtà è solo percezione perché sono le dinamiche televisive ad essere cambiate.

Il duo è famoso per aver stravolto le relazioni all’interno del GF, poiché hanno dimostrato fin dagli inizi di avere molto carattere, ma soprattutto di entrare a capofitto nelle situazioni, senza tirarsi mai indietro. Jessica si è frequentata con Kevin Ishebabi, mentre Lidia è stata coinvolta nel triangolo amoroso con Alessandro Calabrese suo ex fidanzato, e Federica Lepanto.

Insomma, ne sono successe, soprattutto dopo il reality. Presenti in più format, finiscono per fare di tutto per rimanere sulla cresta dell’onda. Innanzitutto, non nega l’uso alla chirurgia, perché adesso sono molto diverse rispetto un tempo. Inoltre, hanno chiuso queste relazioni passate e si sono gettate a capofitto in nuovi progetti.

Nello specifico è Lidia che lavora alla radio su una rubrica tutta sua Amore Airline format del canale Non succederà più di Radio Radio, mentre sul web hanno un canale tutto loro chiamato Le Vella, nel quale parlano della loro vita e shooting. Come se non bastasse restando in tema di GF, Alfonso Signorini ha sotto le mani un nome importante per la prossima edizione, dimostrando che sta già lavorando per il prossimo successo.

Chi le avrebbe mai riconosciute? Ad oggi sono bellissime e pronte per continuare il loro viaggio nel mondo dello spettacolo e diventare famose.