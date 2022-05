Ida Platano piange per Riccardo Guarnieri: lui si fa beccare con lei!

Ida Platano piange per Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne e Verissimo: il cavaliere pugliese si fa beccare con lei!

Ida Platano non nasconde di essere stata profondamente innamorata di Riccardo Guarnieri e di aver provato nuovamente dei sentimenti per lui dopo averlo rivisto nello studio di Uomini e donne dopo tanto tempo la fine della loro storia d’amore. Ida e Riccardo ci hanno riprovato uscendo nuovamente insieme a cena, ma tutto si è concluso con una durissima discussione in studio che ha portato Gianni Sperti e Tina Cipollari a schierarsi con la dama contro Riccardo.

Dopo aver parlato dei propri sentimenti a Uomini e Donne, Ida Platano ha raccontato tutta la storia vissuta con Riccardo ai microfoni di Verissimo, nella puntata trasmessa il 28 maggio. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la Platano non ha trattenuto le lacrime mentre Riccardo è stato pizzicato in compagnia di un’altra donna.

Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri? Lui pizzicato con un’altra donna

Nello studio di Verissimo, nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin e trasmessa nell’ultima puntata della stagione, Ida ha ripercorso le varie tappe della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, nata nello studio di Uomini e Donne e finita nuovamente dopo un piccolo tentativo di ricominciare.

“Cosa provo oggi per lui? Non è amore, è amore immenso. Se lui è innamorato? Non lo so. È tanto orgoglioso però io penso di sì. A cena insieme sembrava come il primo incontro, ci guardavamo negli occhi, ci siamo toccati, come la prima volta. Non c’è stato un bacio. Spero ci sarà”, ha detto la dama del trono over a Silvia Toffanin che, in diretta, non ha trattenuto le lacrime di fronte alle parole del suo ospite.

Nel giorno della messa in onda dell’intervista della Platano, Deianira Marzano ha pubblicato la foto di Riccardo in compagnia di una ragazza bruna.

Deianira Marzano ha pubblicato tra le storie di Instagram la foto che vedete qui in alto in cui Riccardo è in compagnia di una ragazza mentre passeggia per Bari. Conclusa la stagione di Uomini e Donne (le registrazioni sono finite e saranno trasmesse nell’ultima settimana di programmazione per poi tornare a settembre ndr) Riccardo ha cominciato a conoscere una nuova ragazza? Volterà totalmente pagina dopo Ida Platano o tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne? Lo scopriremo a settembre.