By

Lulù Selassiè fa una promessa ai fan: loro non ci credono a la principessa risponde prontamente sui social così.

Lulù Selassiè si lascia andare ad una promessa nei confronti dei fan che la seguono sempre con tantissimo affetto supportandola in tutte le sue scelte. Non tutti i fan, tuttavia, hanno creduto alle parole della Selassiè ironizzando, così, sui social. Presente su Twitter, il tweet ironico di un fan è stato notato da Lulù che ha così deciso di rispondere pubblicamente scatenando l’entusiasmo delle persone che, dopo averla seguita per sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, continuano a seguirla anche adesso.

Spesso presente su Twitter, Lulù legge tutto ciò che i fan le scrivono e, così, di fronte ai dubbi dei fan di fronte alla sua promessa, ha deciso d’intervenire rispondendo direttamente al suo ammiratore.

Lulù Selassiè risponde ai fan che non credono alla sua promessa

Dopo aver trascorso sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassiè è tornata alla sua vita, totalmente cambiata dopo sei mesi di popolarità e l’inizio della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Durante il mese di storie vissuta con Manuel fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Lulù è stata poco presente sui social e lo stesso è accaduto dopo la scelta di Bortuzzo di mettere fine alla loro relazione. Lulù ha affrontato in silenzio e lontano dai social il dolore per la fine della sua storia d’amore, ma oggi, ad un mese dalla rottura, la Selassiè sta lentamente tornando alle sue abitudini facendo così una promessa ai fan.

Durante una diretta su Instagram fatta durante una serata trascorsa con gli amici di Manuel Bortuzzo tra i quali, uno le ha dedicato delle parole davvero speciali, Lulù ha annunciato di voler essere più presente sui social. Qualche fan, però, non ha creduto alla promessa e ha scherzato sulle sue parole su Twitter.

“Chiaramente questa promessa sarà uguale a quella del reel, ma ti amiamo sempre di più”, ha scritto il fan facendo riferimento ad un reel di trucco che Lulù avrebbe dovuto pubblicare e che non è mai arrivato. Al tweet, però, Lulù ha prontamente risposto così: “Non è vero! Il reel del trucco arriva presto”. Ed effettivamente il reel del trucco è arrivato proprio oggi (cliccate qui per vederlo).

In realtà, Lulù sta mantenendo la promessa e, pur non essendo molto social, si sta forzando per poter essere presente dimostrando tutto il suo affetto ai fan che, ogni giorno, la inondano d’amore.