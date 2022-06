Carmen Di Pietro furiosa all’Isola dei Famosi: sfogo contro il cibo ricompensa

La scorsa settimana gli autori de L’Isola dei Famosi hanno posto Edoardo davanti ad una scelta: una totale rasatura a zero in cambio di cibo

I concorrenti affamati e perennemente alla ricerca di cibo sono un classico dell’Isola dei Famosi. La fame è una delle insidie con cui i naufraghi devono fare i conti ad ogni edizione. E più passano le settimane più diventa difficile resistere. A tal punto che si arriva a fare di tutto pur di mangiare e mettere qualcosa sotto i denti. L’ultima prova a riguardo è capitata nei giorni scorsi ad Edoardo Tavassi.

Il fratello di Guendalina è stato messo dagli autori davanti a una scelta: rasarsi a zero i capelli in cambio di un po’ di cibo. Il naufrago non ci ha pensato due volte e ha accettato, facendosi tagliare i capelli da Carmen Di Pietro. La showgirl si è armata di una bella macchinetta tosatrice e non ha esitato a ripulire la testa del concorrente in poche mosse. La ricompensa è arrivata, visto che il giorno dopo a Cayo Cochinos è arrivata una bella lasagna per tutti.

Carmen Di Pietro e il taglio di capelli ad Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi

I concorrenti erano felici ma non troppo, visto che si sono lamentati per delle porzioni troppo piccole. La fame era tanta che Carmen Di Pietro ha confessato che pur di mangiare anche lei si sarebbe tagliata (o meglio fatto tagliare) i capelli. Non proprio a zero, ma un taglio corto come lo fece Guendalina nelle scorse settimane. “Abbiamo mangiato la lasagna grazie ad Edoardo”, ha detto.

“Era un po’ pochina – si è lamentata Carmen – le porzioni erano piccole, ma devo dire che era davvero buona. A dire la verità pensavo che stessero chiedendo a me di tagliarmi i capelli, ma poi ho capito che ero io che dovevo farlo ad Edoardo”. Poi la confessione: “Se lo avessero chiesto a me? Non so cosa avrei risposto, sarei stata titubante. I capelli sono importanti perché ci coprono. Diciamo che avrei fatto come lui, e dopo averci pensato un po’ avrei accettato”, ha concluso la simpatica Carmen Di Pietro.