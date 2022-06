Test logica e ragionamento: chi è la sorella di Mattia?

Questo test di logica e ragionamento stuzzicherà la tua fantasia. Fai vedere quanti vali veramente e rispondi correttamente entro trenta secondi

Gli indovinelli sono molto divertenti perché sembrano semplici, ma in realtà nascondono sempre un trabocchetto. L’importante è individuarlo entro una tempistica prestabilita, in questo caso trenta secondi. È esattamente questo il tempo che ti diamo per rispondere al quesito. Pensi che siano pochi? Quattro persone su dieci hanno risposto in maniera corretta in meno di trenta secondi, vediamo di cosa sei capace!

Dovrai essere astuto e iniziare il ragionamento già quando inizierai a leggere il testo. In questo modo, guadagnerai qualche secondo prezioso. Ecco il test da risolvere: Mattia non ha nessuna sorella. Chi è la sorella del figlio del nonno materno della figlia di Mattia? Hai cinque possibilità a disposizione:

La mamma di Mattia;

una cugina di Mattia;

nessuno, questa persona in realtà non esiste;

Mattia in persona;

una zia di Mattia.

Da questo momento partono i trenta secondi a tua disposizione, in bocca al lupo. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un indovinello è assolutamente necessario individuare i dettagli inseriti nel testo solo per ingannarti. Qualora tu fossi riuscito ad effettuare questa operazione, avrai sicuramente risposto in maniera corretta e ti facciamo i complimenti. Non era per niente facile risolvere questo indovinello familiare. Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: sappiamo che Mattia ha una figlia. Il nonno materno della ragazza è il padre di Mattia. Quindi, il figlio del nonno materno della figlia di Mattia è un fratello del nostro protagonista e la sorella del figlio del nonno materno della figlia di Mattia non può essere che Mattia stesso. Troppo ingarbugliato? Adesso prova a sostituire ogni parentela con un nome della tua famiglia, vedrai che come tutto ti sembrerà più semplice e chiaro. Se hai risposto correttamente entro trenta secondi, vuol dire che sei un vero genio. A presto per altri interessanti e curiosi test.