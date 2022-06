“Mi sono innamorato di Lulù”: dichiarazione d’amore per la Selassiè

“Mi sono innamorato di Lulù”: ufficialmente single dopo la fine della storia con Manuel Bortuzzo, la Selassiè riceve un’inaspettata dichiarazione d’amore.

Dichiarazione d’amore per Lulù Selassiè che, ufficialmente single, sta ricevendo amore non solo dai fan. Un incontro casuale durante la permanenza a Napoli ha portato un ragazzo a dichiararsi pubblicamente per la principessa che, dopo aver vissuto un’intensa storia con Manuel Bortuzzo, è tornata single e si sta concentrando sul lavoro.

Recentemente, per lavoro, Lulù è stata sia a Milano che a Napoli dove ha incantato con la sua bellezza anche il parrucchiere che si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione per lei.

Il parrucchiere innamorato di Lulù Selassiè: la dichiarazione d’amore conquista tutti

Sempre schietta, diretta, sincera e coerente, Lulù Selassiè non ha mai cambiato il proprio atteggiamento dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. Dolce con le persone a cui vuole bene come Gianmaria Antinolfi a cui ha fatto una splendida dichiarazione d’amore, ma dolcissima anche con i fan e le persone che incontra casualmente sulla sua strada. Una dolcezza che le permette di lasciare un piacevole ricordo nelle persone che, sui social, la inondano d’affetto e la ringraziano per la gentilezza.

E così, dopo aver affidato i suoi capelli a dei parrucchieri di Napoli, Lulù, da uno dei ragazzi del centro a cui si è rivolta, ha ricevuto una vera e propria dichiarazione d’amore. A rendere tutto pubblico è stata la titolare del centro che, tra le storie di Instagram, ha condiviso un video in cui lascia la parola al parrucchiere che dichiara il suo amore alla Selassiè.

“Mi sono innamorato di lei. Quindi ragazzi contattatela e ditele che il parrucchiere si è innamorato di lei”, ha detto il ragazzo in un video condiviso sui social. Lulù, tuttavia, per il momento ha ancora nel cuore Manuel Bortuzzo come dimostra un gesto che non è passato inosservato all’occhio attento dei fan.

Tuttavia, da quando la storia con il nuotatore è finita, Lulù sta andando avanti concentrandosi sul lavoro, sulla famiglia, sugli amici e sui fan. Quando è presente sui social, infatti, si lascia inondare dall’affetto smisurato che le sue “fatine” e i suoi “fatini” e che è cresciuto da settembre, quando varò la famosa porta rossa insieme alle sorelle Jessica e clarissa, ad oggi.