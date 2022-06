Edoardo Tavassi, tutta la verità su Diana Del Bufalo: parla la madre di lui

La coppia composta da Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo è rimasta ben impressa nella mente dei fan. A distanza di tempo, la madre rivela dei retroscena inediti che lasciano senza parole.

L’amore è un dolce ricordo oppure ci sarà il fatidico ritorno di fiamma? Edoardo Tavassi e Diana Dl Bufalo sono i diretti interessati di cui si sta parlando, i protagonisti di un racconto d’amore che sembra avere molte più trame di quelle mostrate. A rivelare tutto non sono solo loro, ma anche la madre del giovane, che sembra saperla proprio lunga sul loro rapporto.

Il naufrago Edoardo Tavassi è stato una rivelazione per il format. L’Isola dei Famosi è un programma entusiasmante, che fa stare con il fiato sospeso i telespettatori, ma non solo. Anche i personaggi vivono con l’adrenalina al massimo e con le risorse naturali che posseggono. Personaggio rivelazione, è stato fidanzato con l’ex di Amici di Maria De Filippi.

Diana Del Bufalo è un’ex concorrente della scuola più amata di Canale 5, e nel suo percorso è sempre riuscita a sconvolgere i telespettatori. Che si tratti di una risata, un’emozione forte, o qualche sua stranezza, è davvero amata dal pubblico che la segue fin dai suoi inizi.

Cos’è successo tra i due? Si è trattato di qualcosa di molto forte, e a quanto pare, anche indimenticabile.

Edoardo e Diana: le parola della madre di lui

La situazione è sempre più complicata, poiché il naufrago potrebbe essere protagonista di un flirt che non è passato inosservato, ma del resto che aspettarsi dal mondo dei reality? Nello specifico, la rivelazione è stata fatta dalla madre che con l’occhio ben puntato sull’ex coppia, si è resa conto che c’è qualcosa che sfugge ai più, ma non a lei. Ecco le parole totalmente inedite ed inaspettate.

Tutto inizia con un’intervista della donna a Mio, la quale non si è lasciata scappare l’occasione per dire ciò che pensa dei due. Ecco quanto dichiarato:

“Mi piacevano molto insieme, li vedevo affiatati e carini. Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora.”

Insomma, si tratta di una dichiarazione niente male, perché rivela che i due ancora si vedono e hanno dei rapporti pacifici. Quindi, se la mamma ci vede ancora qualcosa, è probabile che in realtà sotto sotto ci sia più di un gran bene. Infatti, è la stessa Diana che rivela qualcosa di sconcertante:

“Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia…”

Si tratta di parole d’effetto che non possono passare inosservate, poiché dimostrano che ci si può lasciare anche con affetto. Soprattutto che il bene vero, va oltre qualsiasi separazione. La Del Bufalo ha sofferto per la delusione d’amore avuta con Paolo Ruffini, ma a quanto pare si sta piano piano riprendendo perché si è parlato anche di una nuova presunta relazione per l’attrice.

In ogni caso, restiamo aggiornati, perché anche se sono solo amici, un ritorno di fiamma non possiamo mica perderlo!