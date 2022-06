Nuova coppia all’Isola dei Famosi 2022? Edoardo Tavassi ha perso la testa!

Edoardo Tavassi ha perso la testa! In arrivo una nuova coppia all’Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi è quasi alle battute finali. Tra meno di un mese scopriremo chi sarà il naufrago vincitore di questa ultima edizione.

I concorrenti sono sbarcati in Honduras come coppie e tra i componenti di queste troviamo anche Edoardo Tavassi. Il ragazzo è il fratello dell’influencer Guendalina adesso tornata in Italia per riabbracciare la sua famiglia.

Edoardo, adesso da solo, col suo fare scherzoso ha conquistato Mercedesz Henger. Quest’ultima però si è comportata in un modo un po’ dubbio all’Isola dei Famosi: presentatasi da single, ha poi rivelato di essersi mollata nemmeno un mese prima.

Insomma, Tavassi perde la fiducia nei confronti della naufraga, ma non perde tempo. Che stia per nascere una nuova coppia? Scopriamo insieme per chi ha perso la testa il naufrago

Edoardo Tavassi ha perso la testa: nuova coppia all’Isola dei Famosi?

Nelle ultime settimane, molti naufraghi hanno deciso di abbandonare l‘Isola dei Famosi. La produzione ha posticipato il giorno della finale e alcuni concorrenti hanno deciso di tornare in Italia non potendosi permettere di stare per più tempo in Honduras.

Essendo che il reality show ha perso dei nomi importanti del cast, la Mediaset decide di inviare due nuove concorrenti per creare delle nuove dinamiche. Si tratta di Vera Gemma e Soleil Sorge che sbarcheranno in Honduras il prossimo lunedì, mentre Alessandro Iannoni vuota il sacco.

Gli scoop sono già partiti e ancora le due naufraghe non sono arrivate, ma partiamo dal principio.

In una delle ultime puntata, Edoardo e Mercedesz rivelano di essersi riavvicinati. Nonostante Tavassi ancora non si fidi di lei, prova una grande affinità per la naufraga.

“L’ho detto più volte che è bella e che con lei mi trovo bene. Poi quando ho scoperto che si era lasciata da poco, ho iniziato a non fidarmi. Ma adesso è passato e ci troviamo benissimo” commenta il fratello di Guendalina.

Il naufrago comunque preferisce attendere il loro ritorno in Italia per capire se potranno avere una storia.

Ma è proprio la sorella di Edoardo ha rivelare una scottante verità sul naufrago. Ospite a Pomeriggio 5, Guendalina rivela che suo fratello ha perso la testa per qualcun’altra.

Innanzitutto rivela di non fidarsi di Mercedesz, “perché si era dichiarata subito innamorata“.

Mentre Carmen Di Pietro è furiosa, c’è però una cosa che potrebbe compromettere il tutto: “Dovete sapere che lui ha una cotta per Soleil. Sì Edo è innamorato perso di Soleil. Lui non sa ancora che lei arriverà presto a L’Isola. Perché credo che lei entri lunedì prossimo e lui non se lo immagina”.

Eccoci, nuovo triangolo per Soleil Sorge? Edoardo Tavassi si troverà in mezzo a due fuochi e si sa che la influencer è molto brava nel creare zizzania. Una nuova coppia si formerà all’Isola dei Famosi? Non ci resta che aspettare la puntata di lunedì