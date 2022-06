L’ex di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo la scelta: svelata la verità

Uomini e Donne è ufficialmente finito. Oggi 3 giugno, il programma condotto da Maria De Filippi si conclude con il Trono Over.

I nostri amati tronisti sono dovuti arrivare alla scelta prima della pausa estiva. Abbiamo due ragazzi: Luca Salatino e Veronica Rimondi che lunedì e martedì hanno deciso ufficialmente con chi uscire dal programma.

I corteggiatori che escono da soli, però, rimangono molto delusi, ovviamente. Una non scelta di Uomini e Donne rompe il silenzio e rivela la verità dopo il difficile saluto.

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa ha confessato

Lilli Pugliese rompe il silenzio dopo la scelta di Uomini e Donne: ecco la verità

Lilli Pugliese era una delle corteggiatrici di Luca Salatino. Arrivata alla scelta insieme a Soraia, il tronista ha scelto quest’ultima salutando a malincuore Lilli.

La non scelta è rimasta spiazzata quando ha scoperto che non sarebbe uscita dal dating show mano nella mano con Luca. Maria De Filippi e Tina Cipollari applaudono e lodano il comportamento della Pugliese. Ha le lacrime agli occhi, ma non offende Luca, piuttosto capisce la sua scelta e sa che lui non l’ha mai presa in giro, mentre Ida Platano viene massacrata per colpa di Riccardo.

La scelta è andata in onda questo lunedì, ma la puntata è stata registrata un paio di settimane fa.

Mondo Tv 24 invita Lilli per un’intervista: tutti vogliono sapere come sta e come sta vivendo questi ultimi giorni dopo aver scoperto di non essere la scelta.

“Ho avuto un po’ di tempo per metabolizzare il tutto, il tempo in queste cose aiuta, bisogna solo avere pazienza, perché quando c’è qualcosa di forte è ovvio che serve molto tempo” svela la verità la Pugliese e continua: “Ma rivedere ciò che ho vissuto, mi ha fatto tornare tutte le sensazioni di quel momento e ho pianto rivedendomi”.

L’ex volto di Uomini e Donne è scesa per Luca, perché lo trovava innanzitutto un bellissimo ragazzo, ma “più che altro sono state la sua ironia e la sua sensibilità” a conquistarla.

Lilli, comunque, non ha mai creduto di essere la scelta di Salatino. “Io credo che non mi abbia scelto, perché caratterialmente durante le discussioni non siamo mai riusciti a capirci e a trovare un punto di incontro. Certo, dopo le discussioni facevamo pace, ma non c’è mai stato un vero e proprio chiarimento e con il senno di poi, mi rendo conto di ciò” conclude l’ex corteggiatrice, mentre scoppia la crisi per la coppia di Uomini e Donne.

Lilli Pugliese deve ancora riprendersi da Uomini e Donne, ma sta già molto meglio. Dopo aver raccontato la sua verità, si sente più leggera. La ragazza si è comportata egregiamente alla scelta e continua a porsi in un modo veramente maturo