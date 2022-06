Ida Platano massacrata dall’ex Uomini e Donne: tutta colpa di Riccardo Guarnieri

Ida Platano è stata massacrata dall’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne che non gliele ha di certo mandate a dire senza risparmiarsi nemmeno nei confronti di Riccardo Guarnieri.

Ida Platano non ha concluso nel migliore dei modi questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne in quanto il riavvicinamento con il suo storico ex fidanzato Riccardo Guarnieri si è terminato in una clamorosa discussione al centro studio in cui lei lo accusa di averla usata e illusa.

Poco dopo però la dama è stata protagonista di un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin che è stata registrata poco prima della puntata al dating show di Maria De Filippi, in quanto parlava di come le cose stessero andando bene tra loro. Qualcosa però non quadra e non solo al pubblico ma anche ad alcuni ex partecipanti.

Barbara De Santi, ex protagonista del Trono Over, si è scagliata contro Ida e Riccardo facendo notare che non tutti i tasselli della storia da loro raccontata sembra combaciare.

Barbara De Santi massacra Ida Platano e incolpa Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Barbara De Santi ha scelto di condividere sul suo profilo Instagram una riflessione in merito a quanto è accaduto tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne, in cui di recente c’è stata una sorpresa durante la scelta di Luca Salatino, perché secondo lei non tutto quello che hanno dichiarato combacia alla perfezione.

“Condivido con voi una giusta riflessione” ha anticipato l’ex dama del Trono Over. “I conti non tornano: Ida era ospite a Verissimo (e già questo fa ridere) e ha parlato della cena con Riccardo che è stata la causa dello scontro a Uomini e Donne“ ha poi proseguito sul suo profilo Instagram. “Era tutta un sorriso e le stelline agli occhi ed ha dichiarato che lui non è un amore, ma un amore immenso“ ha continuato, riassumendo quanto è accaduto da Silvia Toffanin.

“Bene, subito dopo hanno mandato in onda il video della lite con Riccardo” ha poi fatto notare. “Evidentemente l’intervista di Verissimo è stata registrata prima della registrazione di Uomini e Donne, ma la cena c’era già stata” ha poi proseguito. “Mi chiedo: ma tutta la rabbia che è esplosa al Trovo Over, addirittura lei tremava come non mai, dove l’ha messa mentre chiacchierava con la cara Silvia?” ha infine concluso, seminando il dubbio tra gli utenti della rete.

Barbara De Santi ha attaccato Ida Platano dopo Uomini e Donne, ma quest’ultima almeno per il momento ha preferito non replicare ma non è detto che lo farà in futuro.