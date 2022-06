Caterina Balivo lo ammette e conquista tutte le donne: la confessione

Il mondo del gossip sgancia l’ennesimo colpo di scena, e la protagonista è proprio Caterina Balivo! La conduttrice di Rai 1 è una donna senza filtri, infatti la confessione è stata apprezzata dal pubblico a casa.

Per avere successo nella conduzione sono necessari alcuni elementi: carisma, abilità di linguaggio, e tanta, tanta ironia. Caterina Balivo li possiede tutti e tre, con l’aggiunta della trasparenza, la quale è più di una qualità. Si tratta di un modo d’essere che è per pochi, specialmente per quanto riguarda il rapporto che intrattiene con i telespettatori. Arrivare a questo punto con le proprie forze e personalità non è poco, specialmente dopo quanto dichiarato sotto gli occhi e le orecchie di tutti.

E’ inutile negarlo, i filtri ci sono eccome nel mondo dello spettacolo, solo che alcuni li tengono in considerazione, mentre altri li fanno cadere giù in delle confessioni d’impatto. E’ il caso di Caterina Balivo, la conduttrice di Vieni da Me, ma ex presentatrice storica del format più seguito nei primi pomeriggi di Rai 1, Detto fatto.

Stare sotto i riflettori implica delle responsabilità, ma anche dei privilegi. Il primo fra tutti è proprio quello di poter raccontare le cose così come stanno. Avere la facoltà di far cadere le maschere attorno un sistema non è da poco.

Ecco che la confessione lascia tutti senza parole, e si apprezza ancora di più la sua persona.

Caterina Balivo non si nasconde più, ecco la verità!

Non è la prima confessione fatta dalla Balivo, di recente ha raccontato dei retroscena inediti sulla sua famiglia, mettendo ancora una volta nero su bianco la verità. Proprio per questo suo atteggiamento, predisposto al vero, non la si può non apprezzare come persona, oltre che come professionista della conduzione. Metterci la faccia non è da tutti, e lei lo fa con grande eleganza.

La confessione della conduttrice è utile a far comprendere che i dettami della società mirano ad una perfezione che non esiste, ma che è continuamente ricercata. La confessione la fa a Molto Donna, un inserto del settimanale il Messaggero, nel quale riporta che non è più quella di una volta, in due diversi sensi.

La 42enne afferma di non avere più la taglia dei tempi nei quali partecipò a Miss Italia nel 1999, ma di questo non gli importa molto. Perché è una donna con una maggior consapevolezza del proprio corpo, alla quale non interessa far un dramma se è ingrassata di tre taglie in più, le cose importanti sono altre.

Queste le sue parole nel dettaglio:

“Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando.”

Come se non bastasse le novità per la conduttrice non finiscono qui, la vedremo su Tv8 nel format in uscita Chi vuole sposare mia mamma? Insomma, nell’aria ci sono progetti diversi. Dopo l’ultima frecciatina in diretta dalla Nazzaro nei suoi confronti, è arrivato il momento di varcare un nuovo cammino, e lei è più felice ed entusiasta che mai.

Nel nuovo programma dovrà seguire i figli di madri single che cercano un compagno, ne vedremo delle belle, restiamo aggiornati.