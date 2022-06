Alessandro Iannoni vuota il sacco dopo l’Isola dei Famosi: “Prima volta in 20 anni”

Alessandro Iannoni dopo la fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi ha deciso di vuotare il sacco e svelare tutta la verità per la prima volta dall’inizio della sua partenza in Honduras in coppia con sua madre Carmen Di Pietro.

Alessandro Iannoni ha trovato una certa popolarità grazie alla recente esperienza all’Isola dei Famosi. Esperienza fatta al fianco di sua mamma Carmen Di Pietro, ma che ha scelto di interrompere e di non accettare il prolungamento del reality show di successo di canale 5 a causa degli impegni universitari.

Per questo motivo ha scelto di tornare alla vita di tutti i giorni e tra una sessione di studio e l’altra ha scelto di vuotare il sacco e di fare una confessione del tutto inedita in quanto per la prima volta si è ritrovarlo a farlo da solo in 20 anni di vita.

La confessione di Alessandro Iannoni dopo L’Isola dei Famosi ha strappato un sorriso agli utenti della rete che ora sono più curiosi che mai di scoprire altri lati della sua divertente personalità.

Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni senza freni: è successo per la prima volta

Alessandro Iannoni dopo la fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi, dove un gesto di Lory Del Santo ha mandato su tutte le furie gli altri naufraghi, ha scelto di lasciarsi andare a qualche inedita confessione sul suo profilo Instagram, rivelando che cosa sta succedendo dopo il suo ritorno nel bel paese.

“Ragazzi devo sfruttare queste serate“ ha esordito a brucia pelo il figlio di Carmen Di Pietro. “Perché penso che questo penso sia il primo sabato sera senza mia madre“ ha subito aggiunto, rivelando che un episodio del genere non era mai accaduto durante il corso della sua vita. “Così non devo avvisarla quando parto di casa, quando arrivo in un posto e quando torno” ha poi continuato, rivelando quella che è una classica routine nella loro vita. “Un altro po’ devo avvisarla anche se vado in bagno“ ha poi concluso con il filo di ironia.

Alessandro Iannoni ha vuotato il sacco sui social, rivelando questo inedito retroscena di cui il pubblico non era a conoscenza ma che probabilmente immaginava.