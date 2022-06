Luca Salatino e Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne: beccati così senza fidanzate!

Luca Salatino e Matteo Ranieri dopo la scelta a Uomini e Donne sono stati beccati senza le fidanzate e in dolce compagnia di un volto noto al pubblico del piccolo schermo degli italiani. Lo avreste mai detto?

Luca Salatino e Matteo Ranieri a Uomini e Donne hanno trovato molto di più dell’amore. I due, ormai ex, tronisti hanno trovato anche un fratello in quanto dalla fine dell’esperienza non si sono mai separati e non hanno mai mancato occasione nel dimostrare quanto sia forte il legame che li unisce.

Tant’è che dopo la scelta i due invece di mostrarsi con le rispettive fidanzate hanno deciso di trascorrere un weekend insieme, ma attenzione perchè i due non erano di certo da soli in quanto con loro è comparsa anche Lei e sì, il pubblico di Uomini e Donne la conosce benissimo in quanto è un volto noto della tv.

Luca e Matteo dopo Uomini e Donne sono stati beccati con Lei, mandando in tilt gli utenti della rete.

Matteo Ranieri e Luca Salatino beccati con Lei dopo la scelta a Uomini e Donne!

Matteo Ranieri, dopo la recente sorpresa a Uomini e Donne, ha deciso di trascorrere un divertente weekend in compagnia di Luca Salatino.

I due sono stati a casa del primo e in compagnia di tutta la sua famiglia. Durante questi giorni, però, hanno deciso di intrattenere anche gli utenti della rete facendo una diretta insieme mentre erano intenti a preparare la pasta alla carbonara. Nel farla, però, li ha raggiunti una persona speciale che si unita a loro commentando non solo questi giorni ma anche i piatti preparati.

Di chi stiamo parlando? Di Ida Platano! La dama del Trono Over di Uomini e Donne non ha mai nascosto di provare un certo affetto nei confronti dei due ex tronisti. Tant’è che durante il loro percorso ha più volte manifestato tutto il suo supporto e loro hanno apprezzato e non poco la sua vicinanza. Tant’è che Luca l’ha perfino ringraziata prima della scelta asserendo che il suo sguardo si è rivelato spesso un ottimo alleato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Ranieri (@homebody_________)

Matteo Ranieri e Luca Salatino dopo Uomini e Donne hanno rivisto, seppur in maniera virtuale, la loro dama Ida Platano mandando in tilt gli utenti della rete come soltanto loro sanno fare.