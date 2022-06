Quali sono i segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Ariete?

Questi tre segni zodiacali vanno molto d’accordo con l’Ariete. Tra di loro c’è una sintonia incredibile. Ecco di quali si tratta

L’Ariete è un segno di fuoco, governato da Marte. Il Sole si trova nel periodo dell’Ariete tra il 21 marzo ed il 20 aprile. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha un grande coraggio e affronta la vita con tanta energia. La voglia di indipendenza dell’Ariete lo spinge ad affrontare sfide molto complicate, a volte quasi impossibili. Eppure riesce spesso ad arrivare al traguardo sano e salvo.

Questo segno zodiacale apprezza la sincerità ed ha un carattere particolarmente impulsivo. Proprio per questo motivo, l’Ariete può sembrare aggressivo quando si sente preso in giro. In questo caso, meglio stargli alla larga per evitare problemi! Alcuni segni zodiacali riescono ad andare molto d’accordo con l’Ariete. Oggi scopriremo quali sono questi segni: ecco i primi tre in classifica.

I segni zodiacali che vanno d’accordo con l’Ariete

Sagittario: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco va d’accordo anche con i Gemelli. Il Sagittario è un segno stiloso, ama l’avventura e riesce a coinvolgere gli altri nelle sue attività. L’Ariete è un segno che ha tanta energia, si trova bene con il Sagittario perché condividono la curiosità per tutto ciò che è ignoto.

Bilancia: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Questo segno è molto equilibrato ed entra subito in sintonia con l’Ariete perché gli opposti si attraggono. Questa coppia si completa in maniera perfetta, da un lato c’è la Bilancia e la sua perenne voglia di dormire, dall’altro c’è l’Ariete e la sua voglia di conoscere il mondo. Bilancia e Ariete si stimolano a vicenda.

Gemelli: al primo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Questi due segni non sono molto compatibili dal punto di vista sentimentale ma rappresentano un coppia perfetta a lavoro. Il segno dei Gemelli è molto empatico e riesce a indirizzare alla perfezione la voglia di fare dell’Ariete. Quando sono insieme, Gemelli e Ariete sono una coppia perfetta. Ma solo dal punto di vista professionale.