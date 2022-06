Scegli un’orologio e scopri quanto sei stressato in questo periodo con questo semplice test

Ci stiamo avvicinando all’estate, ma per ora è solo un dolce sogno. Stai andando di corsa per finire gli ultimi progetti e ti sembra sempre di non avere tempo per fare niente.

Lo stress sta avendo la meglio su di te e non sai più come gestirlo.

Non ti preoccupare. Stare in ansia e avere dei periodi giù è normale, l’importante è riuscire a riprendersi il prima possibile.

Ecco che oggi ti proponiamo il test dell’orologio per scoprire quanto sei stressato al momento. Vediamo prima quale sono le varie possibilità e come si svolge il test

Test: scegli un orologio e scopri quanto sei stressato

In questo test dell’orologio ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli quella che preferisci e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire quanto sei stressato e come rilassarti.

Divertiti anche con il test della luna.

Iniziamo a scoprirci!

1) Uno

Per te lo stress non esiste. Hai sentito parlare di questa parola solo nei film o dalle tue amiche; è proprio uno stato d’animo che eviti come la peste.

Tu non hai paura del futuro e di quello che deve ancora accadere. Sei pronto a tutte le conseguenze che la vita ha in serbo per te.

Prendi tutto ciò che ti viene a muso duro e non ti fai mai prendere dal panico. Preferisci mantenere i nervi saldi piuttosto che perderti in un bicchier d’acqua.

Vivi la vita con ottimismo perché secondo te “Se pensi bene, andrà bene“. Occhio però perché delle volte valuti male le situazioni e potresti prenderti una bella batosta.

2) Due

Sei una persona ben organizzata e decisa. Non temi le sfide e hai un’ottima capacità di problem solving. E’ per questo che tu lo stress non lo accusi quasi mai.

Essendo flessibile, riesci ad ottenere quello che vuoi senza troppi problemi.

Le persone ti invidiano e ti ammirano per il tuo modo di fare. Rischi, però, di staccarti completamente dalla realtà e di finire con il sedere per terra di fronte a degli imprevisti. Diciamo che non sei molto bravo nell’esprimere le tue difficoltà e perciò ti consigliamo di fare un po’ di attività fisica per buttare fuori i pensieri negativi. Se non a parole, almeno con un po’ di sudore.

3) Tre

Tu i problemi li affronti così: li vedi, scavi una buca, nascondi tutto e non ci pensi più. Questo è il tuo modo per trovare la soluzione più veloce.

Nonostante tu viva bene, sai però che i problemi persistono e stai iniziando ad accusare il colpo.

Tu vivi male lo stress. Ad esempio, accendi la tv e senti il notiziario che parla di una brutta notizia; tu cambi canale e ti fermi a guardare una commedia piuttosto di sapere cosa sta accadendo nel mondo.

Smettila di ignorare e inizia ad affrontare! Continuando a far finta di niente, alzerai solo dei muri insormontabili con i vostri cari, perché non capiranno chi sei veramente.

Affrontate la realtà e apri il tuo cuore a qualcuno di cui ti puoi fidare.

4) Quattro

Tu hai sempre tutto sotto controllo. L’ansia vi viene solo quando non avete messo tutto in ordine nella vostra mente e intorno a voi.

Ormai sai bene come gestire lo stress: ci convivete da sempre e hai dei trucchetti infallibili per scacciarlo.

Diciamo che tu non sai affrontare bene i cambiamenti e in questo periodo ne stanno avvenendo tanti. Ti senti perso e smarrito, ma ricordati che non sei da solo, non è tutto solo sulle tue spalle.

Impara a delegare e a staccare il cervello. Va bene voler dare sempre il proprio meglio, ma finirai per soccombere dagli impegni.

5) Cinque

Sai come affrontare lo stress. Di fronte alle situazioni critiche, cerchi di prendere un po’ tutto sul ridere senza piangerti affatto addosso.

Prova anche il test della mano.

Il vostro grande difetto, però, è che non avete tanta autostima. Non credi nelle tue capacità e ti lascia trasportare dagli eventi lasciando le decisioni al fato.

Se invece tu credessi di più in te stesso, riusciresti a prendere le redini in mano della tua vita. Va bene lasciarsi andare, ma sempre a mente lucida.

6) Sei

A sentire la parola “stress” tu inizi a correre come il coniglio bianco di Alice nel Paese delle Meraviglie. Tu combatti ogni giorno con orari, scalette da seguire e ansie.

Vivi con la costante paranoia delle conseguenze delle tue azioni. Temi che qualsiasi cosa possa andare storto.

Va bene essere previdenti, ma goditi anche la vita. Se qualcosa non dovesse andare come nei tuoi piani, prendilo per quello che viene. Potresti rimanere anche piacevolmente stupito!

Sfogati magari con della sana yoga