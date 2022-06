L’ex Uomini e Donne torna single? Scoppia la crisi, ora è tutto vero

L’ex di Uomini e Donne è pronta a tornare single? Sembrerebbe che stia vivendo un periodo di crisi con quello che era stato annunciato come il grande amore della sua vita.

Uomini e Donne spesso non ha dato il lieto fine che le coppie si aspettavano, ma nonostante tutto al di fuori del programma sono riusciti a trovare la persona giusta. C’è infatti chi ha messo su famiglia e chi invece preferisce prendersi del tempo per pensare.

Tra gli ex protagonisti più famosi del dating show di Maria De Filippi c’è senza alcun dubbio Giulia De Lellis, che negli studi Elios di Roma aveva trovato l’amore con Andrea Damante ma le cose non sono andate come entrambi volevano, ma nulla è perduto perché lei aveva trovato la felicità da qualche tempo con il suo nuovo compagno Carlo Beretta.

Secondo recenti indiscrezioni, però, le cose non starebbero andando, anche in questo caso, come previsto e tra i due ci sarebbe aria di crisi!

Giulia De Lellis, nuova delusione dopo Uomini e Donne: è crisi con Carlo?

Giulia De Lellis, che non molto tempo fa era tornata negli studi di Maria De Filippi, non starebbe attraversando un bel momento insieme al suo compagno Carlo Beretta, noto agli utenti della rete per essere stato anche il compagno di Dayane Mello.

A lanciare l’indiscrezione in rete è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che nelle scorse ore ha annunciato che la coppia starebbe attraverso un periodo di crisi. Nel suo annuncio, però, ci tiene a precisare che non ci sarebbe stato nessun tradimento o litigio tra i due, ma che starebbero attraverso una crisi passeggera e che il tutto potrebbe risolversi in poco tempo. O almeno così si augura in quanto Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembravano essere più innamorati che mai.

Almeno per il momento, però, è bene precisare, che l’esperta di tendenze non ha ancora commentato il gossip che l’ha vista protagonista in queste ore e molto probabilmente non lo farà. La De Lellis ha sempre chiarito che ogni cosa verrà annunciata o smentita non appena ufficiale, senza dare spazio alle continue voci che escono sul suo conto.