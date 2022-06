Matrimonio a prima vista, la famiglia si allarga ancora? L’annuncio

Nel corso dell’intervista la coppia reduce da Matrimonio a prima vista parla del loro futuro, ammettendo di non escludere di volere dei figli

Le coppie “sopravvissute” a Matrimonio a Prima Vista si contano sulla punta delle dita. In tutte le edizioni (parliamo di quelle italiane) appena due coppie di sposi sono rimaste insieme. Una di queste è quella formata da Jessica Gregorio e Sergio Capozzi. I due sono stati messi insieme dal famoso algoritmo e dalla giuria di esperti, e si sono sposati al buio. All’inizio le cose non sembravano andare bene, poi col tempo qualcosa è effettivamente nato. I due infatti si sono innamorati, e proseguono felici il loro matrimonio.

Vivono entrambi a Milano, e in una intervista a Vanity Fair hanno aggiornato i loro fan sulla loro relazione, dando anche una bellissima e inaspettata notizia. Jessica ha raccontato delle difficoltà che ha avuto nell’intraprendere una relazione, dopo anni che era single e che viveva da solo. “Ero single, vivevo sola da anni – ha spiegato – e proteggevo gelosamente il mio nido. Era difficile per me condividere il mio nido con una persona conosciuta appena un mese prima. Sentivo il bisogno – ha detto al magazine – di sentirmi scelta e di scegliere. Volevo sentire la necessità di condividere tutto con lui. Volevo fosse il risultato di un processo naturale”.

Matrimonio a prima vista, la scelta di Jessica e Sergio

Insomma, tutto il contrario del concetto di Matrimonio a prima vista, che fa sposare al buio persone che non si conoscono. Eppure Jessica ha scelto proprio questa modalità, chissà perché. Anche Sergio ha parlato della loro relazione spiegando che la coppia ha anche un progetto molto emozionante. “Sposarsi di nuovo? Farebbe piacere alle nostre famiglie, vedremo. Potrei accontentarli, anche se confesso che a me la cerimonia non interessa”.

Tuttavia questo non significa che i due non vogliono concentrarsi sul loro rapporto: “Mi piacerebbe diventare padre, ma non abbiamo fretta – ha aggiunto Sergio a Vanity Fair – vogliamo prima consolidare la nostra coppia”. E Jessica gli ha fatto eco: “A me piacciono molto i bambini, ma non credo che siamo ancora pronti a diventare genitori”, ha poi concluso.