Test: pensi di essere un vero ribelle? Scoprilo attraverso un’opera d’arte

Pensi di essere un vero ribelle o sei soltanto un cane abbaia ma che non morde? Potrai scoprirlo con il test di oggi. Cosa vedi per primo?

Essere ribelli è un atteggiamento che molte persone pensano di aver sviluppato nella propria vita, in realtà non è così. C’è chi si agita soltanto, finendo per combinare solo guai e provocando danni a sé stesso e agli altri. Quasi sempre, una persona pensa di essere ribelle se pubblica un post anticonformista sui social, ma la verità è un’altra: chi si comporta in questo non è un ribelle.

La storia è piena di personaggi che hanno deciso di rischiare la propria vita per ribellarsi al potere. I veri ribelli non sono coloro che hanno raggiunto il proprio scopo, bensì quelli che hanno provato a farlo, nonostante i rischi, rifiutando la strada più comoda a favore di quella più complicata. E tu, pensi di essere un vero ribelle o, tutto sommato, sei una persona tranquilla e accomodante?

Oggi potrai scoprirlo guardando un’opera d’arte. Questa opera si intitola Miguel Hidalgo, un rivoluzionario messicano. L’autore è Octavio Ocampo. In questa opera sono riconoscibili due dettagli: il volto di Miguel Hidalgo ed un gruppo di persone. Quale dettaglio hai notato per primo? Lasciati guidare dall’istinto, rispondi e poi controlla il profilo abbinato alla tua selezione.

I profili del test

Tra poco potrai scoprire quali sono i due profili. Come per tutti i test legati alla personalità, non esiste alcuna teoria scientifica a supporto della compilazione dei profili. Questo test è soltanto un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Il volto di Miguel Hidalgo: sei un vero ribelle. Cambi idea soltanto quando sei veramente convinto, non perché qualcuno te lo ha imposto. Hai un carattere molto determinato, ti piace stare in mezzo alla gente e non rinunceresti mai al tuo gruppo di lavoro. Non sei amante della routine, ti piace cambiare e sperimentare. Sei un amante dell’avventura.