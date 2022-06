Dopo la reunion, foto bollente della coppia del Grande Fratello Vip

Dopo la reunion e le voci di crisi, la coppia del Grande Fratello Vip 6 stupisce i fan con una foto mozzafiato e bollente.

Dopo le presunte voci di crisi, la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip, spiazza tutti regalando ai fan una foto bollente in cui si mostrano complici, uniti e sempre più affiatati. Bellissimi e lontani dai riflettori, i due vipponi che, nella casa di Cinecittà avevano iniziato una semplice conoscenza senza farsi promesse importanti, nella vita di tutti i giorni, hanno scoperto non solo di stare bene insieme, ma di essere anche innamorati.

Dalla fine del Grande Fratello Vip sono passati più di due mesi e, ad oggi, formano una delle coppie più solide pur mostrando pochissimo sui social al punto da far pensare a presunte crisi che vengono, poi, puntualmente smentite.

Grande Fratello Vip: la foto bollente e in intimo della coppia spiazza i fan

Sono diverse le coppie nate nella casa del Grande Fratello Vip. Oltre a quella di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che, dopo più di un mese dalla rottura, continua a catalizzare l’attenzione dei fan con nuovi dettagli, sono nate anche le coppie di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Negli scorsi giorni, intorno a Federica e Gianmaria, si erano diffusi rumors su una presunta crisi. Tutto era nato dalla mancanza di contenuti di coppia sui social. A smentire tutto è stata la stessa Calemme che ha replicato agli haters zittendoli. Oggi, proprio Gianmaria e Federica, regalano ai fan una foto mozzafiato che descrive la loro sintonia di coppia.

La coppia si è così concessa una serata di svago in compagnia di alcuni amici. In particolare, Gianmaria e Federica sono stati i protagonisti di una reunion con le sorelle Selassiè a Napoli. A cena, gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono divertiti condividendo anche qualche momento con i fan come ha fatto Lulù che ha dedicato delle dolci parole a Gianmaria con cui ha sempre avuto un rapporto fraterno.

Gianmaria e Federica, poi, hanno deciso di regalare una foto di coppia ai fan. A pubblicarla è stata proprio la Calemme che ha fatto impazzire i Gianfede come sono soprannominati i fan di Antinolfi e della Calemme.

Federica, inoltre, questa mattina, ha regalato ai fan il momento della spesa con Gianmaria alle prese con la scelta dei biscotti. Tra i due, dunque, l’amore procede a gonfie vele.