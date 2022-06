Manuel Bortuzzo, dopo più di un mese dalla fine della storia con Lulù Selassiè, fa un gesto inaspettato scatenando il web.

Dopo poco più di un mese dalla fine della storia d’amore con Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo compie un gesto social che non passa inosservato. Nonostante la relazione sia finita, Lulù e Manuel continuano a catalizzare l’attenzione di fan ed esperti di gossip. Nelle scorse ore, di fronte ad una nuova indiscrezione sui motivi che avrebbero portato alla rottura con Lulù, Manuel è esploso lasciandosi andare ad un gesto che i fan di Lulù hanno apprezzato.

Sotto il post di una pagina Instagram. Manuel si è lasciato andare ad un commento difendendo indirettamente Lulù. Un gesto che i fan dell’orai ex coppia hanno immediatamente notato e apprezzato, ma cosa ha scritto Manuel nel dettaglio?

Manuel Bortuzzo sbotta contro un gossip sulla rottura con Lulù: la reazione del web

A distanza di più di un mese dal comunicato con cui Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della storia con Lulù Selassiè, il portale ThePipolTv ha pubblicato una serie di storie svelando dettagli sui presunti motivi che avrebbero spinto Manuel a lasciare Lulù dopo le importanti dichiarazioni d’amore che le aveva fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip e fuori. Nel dettaglio, la pagina ThePipolTv ha parlato di un presunto litigio tra Lulù e il padre di Manuel, il signor Franco Bortuzzo con cui Lulù ha avuto dei problemi, avvenuto mentre il nuotatore si sottoponeva ad una seduta di fisioterapia.

Il portale ThePipolTv svela, così, qualche dettaglio su quello che sarebbe accaduto tra Lulù e il signor Franco Bortuzzo e che avrebbe portato ad una rottura insanabile nel suo rapporto con il nuotatore.

ThePipolTv, inoltre, racconta del tentativo di ritrovare un equilibrio con il viaggio a Napoli che Manuel e Lulù hanno fatto a Pasqua senza, tuttavia, riuscirci nonostante la notte del mesiversario trascorsa insieme in albergo e immortalata da una foto romantica che ha fatto sognare i fan.

Il racconto di ThePipolTv è stato prontamente smentito da Manuel Bortuzzo che, sotto il post, ha lasciato il seguente commento. “Quanto ve piace dì str**te, buon lavoro, di merda!“ – ha scritto Manuel a cui Gabriele Parpiglia ha replicato così – “Manuel, questa tua opinione non è il massimo dell’educazione ma sappiamo che non è una smentita, non andiamo oltre, dai. Sai come sono andate le cose quando sei uscito ed hai visto la scena, non andiamo oltre. Abbraccio. bisogna saperla reggere la popolarità“.

Le parole di Manuel sono state particolarmente apprezzate dal web, ma anche dalla stessa Lulù che, su Twitter, ha lasciato il proprio like ai tweet che richiamavano il commento di Bortuzzo.

Un gesto apprezzato quello di Manuel che s Instagram, pur avendo cancellato tutte le foto di coppia, continua a seguire Lulù.