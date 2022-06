Test logica e ragionamento: quante persone ci sono sull’autobus?

Questo test ti consentirà di tenere attiva la tua mente e di divertirti, provando a dare una risposta entro trenta secondi. Vediamo cosa sai fare

Un autobus completamente vuoto parte alle 8 del mattino dalla stazione centrale e inizia il suo giro. Quando arriva alla prima fermata, si aprono le porte ed entrano dieci persone. Il mezzo di trasporto prosegue regolarmente la sua marcia ad una velocità non costante, a causa del traffico cittadino, già molto intenso sin dalle prime ore del mattino. Ad ogni modo, l’autobus riesce a rispettare gli orari delle fermate.

Quando arriva alla seconda fermata, scendono cinque persone e ne salgono il doppio rispetto alla prima fermata. L’autobus riprende la sua marcia e continua fino alla terza fermata, dove scendono venticinque persone. Quante persone ci sono in questo momento sull’autobus? Prova a cronometrare il tempo impiegato per dare una risposta, ti bastano trenta secondi per arrivare alla soluzione. Altrimenti, trovi il suggerimento qui sotto.

La soluzione del test

Questo è un test di logica e ragionamento, vuol dire che bisogna ragionare velocemente e provare a seguire un filo logico, altrimenti c’è il rischio di farsi ingannare da alcuni dettagli inseriti solo per farti sbagliare. In questo genere di test c’è sempre un inganno e tu devi essere bravo ad individuarlo. A questo punto, avrai la soluzione in tasca. Hai terminato tutte queste operazioni in trenta secondi?

Se l’hai fatto, vuol dire che sei stato molto bravo. Se, al contrario, hai dato una risposta sbagliata o non hai risposto entro trenta secondi, non buttarti giù con il morale. È probabile che tu abbia soltanto bisogno di maggior allenamento con altri test simili. Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un intrattenimento divertente per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Prova a cimentarti con un test del genere per tenere attiva la tua mente, vedrai che avrai grossi benefici anche nel tuo quotidiano.

Ecco la soluzione del test: tutti quelli che hanno sbagliato non hanno fatto i conti con l’autista. Dopo la prima fermata ci sono dieci passeggeri sull’autobus; dopo la seconda fermata ce ne sono 25. Tutti i passeggeri scendono alla terza fermata ma c’è sempre l’autista. È lui l’unica persona presente sull’autobus. Se hai risposto zero, hai commesso una grande ingenuità.