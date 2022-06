Gli anni passano, ma certe canzoni rimangono impresse nella mente, e sono davvero indimenticabili. Chi è stato adolescente ai tempi dei Velvet? Ecco qualche chicca sulla band, e sul frontman, il mitico Pier Ferrantini.

Il mondo della musica è unico, perché nel corso degli anni le mode cambiano, e con esse anche le canzoni, ma alcuni brani sono tutt’ora delle hit intramontabili che fanno ancora sognare. E’ il caso dei Velvet, i quali hanno anche fatto il loro ingresso a Sanremo nel 2007, ma non solo. Chi li ricorda? Nello specifico, sapete che fine ha fatto Pier Ferrantini? Ve lo diciamo noi!

Il gruppo romano Velvet si forma ufficialmente nel 1998, e prende il nome dal locale nel quale i quattro membri della band si sono conosciuti. Pierfrancesco Bazzoffi detto Poffy al basso, Giancarlo Cornetta chiamato Gianka alla batteria, Ale alla chitarra da Alessandro Sgreccia, e infine Pier il frontman di cui parleremo oggi, appunto Pierluigi Ferrantini.

Amanti del pop-rock, e di band come i Radiohead, Oasis e Blur, sono stati una boccata d’aria fresca per quegli anni, portando sul palco canzoni che sono delle vere hit. Nel 2007 non possiamo dimenticare la partecipazione a Sanremo, quella nella quale si sono esibiti con una ballad dai toni più maturi, Tutto da rifare, ancora oggi ricordato.

La prima decade degli anni Duemila è stata contraddistinta dal loro sound, ricordiamo ancora brai come: Tokyo eyes, Nascosto dietro un vetro, Funzioni primarie, Ti direi…

E tanti altri successi, ma oggi che fine hanno fatto?

Velvet: Pier Ferrantini oggi, la musica non si ferma!

Come già detto, le mode vanno e vengono, ed alcune rock band rivisitano quelle pop del passato, perché è proprio dai grandi che si può imparare. Infatti, è la volta dei Maneskin che in questi anni stanno spopolando. Tra le ultime news che li riguardano c’è la frecciatina fatta in piena diretta da Damiano, insomma sono così giovani, ma lasciano il segno in maniera indelebile. Prima di loro i Velvet hanno stravolto gli schemi, e il frontman, Pier torna alla ribalta!

Pier è stato ed è tutt’ora la voce della band, la quale continua ad esibirsi, nonostante ci sia meno clamore attorno a loro. Sotto il segno dell’Aquario, è un vero alternativo, folle e ribelle, che ama la musica al di sopra di ogni altra cosa. Infatti, ad oggi oltre a questa passione, è riuscito a crearsi un proprio spazio alla Radio, insieme ad una persona speciale.

Si tratta della moglie, Carolina Di Domenico! Conducono Radio 2, insieme sono due speaker formidabili, oltre che una coppia molto affiatata. Hanno anche due figli, Pietro e Andrea, rispettivamente di 14 e 11 anni.

Instagram è il loro secondo palcoscenico, infatti non mancano mai di condividere le loro giornate, specialmente al lavoro che amano tanto condividere insieme. Non è l’unico frontman che ha raggiunto un doppio risultato. Di recente, un celebre cantante internazionale ha fatto un duetto di successo oltre che un secondo figlio. Insomma, le novità nel mondo della musica non mancano mai!

Ad oggi, il duo continua ad intrattenere, e Pier è diventato un bravissimo speaker, ma la sua musica è e sarà sempre legata a quegli anni unici per chi è stato adolescente.