Ex Vippona, appello a Maria De Filippi: dopo il GF Vip, arriva Amici?

Un ex concorrente del GF Vip sogna di partecipare ad Amici. La showgirl ha spiegato che farebbe volentieri il giudice o la professoressa

Partecipare ad Amici, o al Grande Fratello Vip. Un obiettivo professionale, per non dire un sogno, per molti personaggi del mondo dello spettacolo. C’è chi vorrebbe essere un concorrente (e parliamo del reality) e chi invece un giudice o un professore del super talent di Canale 5. E’ il caso dell’affascinante Matilde Brandi, che ha spiegato più volte che farebbe con grande piacere la professoressa o il giudice ad Amici. Parliamo del talent show per eccellenza, e a Maria De Filippi è arrivata la candidatura in formato chiaro e diretto.

La Brandi ha parlato al settimanale “Nuovo TV”, dove ha spiegato che la sua esperienza di stimata ballerina potrebbe essere utile allo show di Canale 5. “Amici mi piace molto – ha spiegato Matilde – se a Maria servisse un nuovo giudice o una professoressa da inserire nell’organico io sono a sua disposizione”. Chi conosce bene la trasmissione sa che la squadra dei professori è decisamente al completo, visto che è stata rimpinguata in occasione della scorsa edizione. Qualcosa invece potrebbe cambiare dal punto di vista dei giudici, in riferimento al serale, dove la De Filippi ama cambiare spesso roster.

Amici, Matilde Brandi si candida per la prossima edizione

E chissà che la Brandi non possa avere la fatidica chiamata per avere la sua personale esperienza nel talent di Canale 5. Intanto lei ha partecipato al Grande Fratello Vip, ma evidentemente il suo obiettivo è Amici. “Ho già ricevuto molte proposte – ha fatto sapere – sia per il teatro che per la televisione. Ma ho un sogno nel cassetto e voglio svelarlo. Mi piacerebbe partecipare al programma di Maria De Filippi, che seguo da quando è cominciato e lo apprezzo molto. Sono un fan di questo talent, perché penso che sia l’unica che sappia valorizzare veramente il ballo in Italia”.

E con questa evidente auto-candidatura sono già partite le ipotesi e le illazioni. Su Twitter si parlava di un suo ingresso nel cast, ma lei smentì seccamente. “Non è vero, anche se aver letto tanti commenti di congratulazioni mi aveva fatto piacere. Purtroppo – ha concluso non senza amarezza – si tratta soltanto di una fake news”.