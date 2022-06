Matteo Ranieri e Valeria Cardone, il traguardo dopo la scelta a Uomini e Donne

By

Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno raggiunto un importante traguardo dopo la recente scelta fatta negli studi Elios di Roma al Trono Classico di Uomini e Donne, il programma tutto dedicato all’amore ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5.

Matteo Ranieri quest’anno è tornato negli studi Elios di Roma per intraprendere, a grande sorpresa, anche sua perché non ne sapeva nulla, il suo percorso da tronista.

Durante il corso delle settimane che ha popolato lo spazio dedicato al Trono Classico a Uomini e Donne dove ha scelto di concludere il suo percorso scegliendo Valeria Cardone. La corteggiatrice è arrivata durante le ultime settimane del suo percorso, ma nonostante ciò è riuscita a fare breccia nel suo cuore e tant’è che da quel momento non si sono più separati e nelle scorse ore lei ha deciso di rompere il silenzio sui social rivelando che insieme sono riusciti a raggiungere un importante traguardo insieme.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo Uomini e Donne hanno raggiunto un importante traguardo che hanno voluto condividere con i suoi fedeli sostenitori.

Valeria Cardone annuncia il suo traguardo con Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne

Valeria Cardone sul suo profilo Instagram, considerando che il suo amore è nato sotto l’occhio vigile delle telecamere, ha voluto condividere questo importante traguardo insieme a che ha sostenuto non solo lei ma anche il suo compagno Matteo Ranieri, che è al settimo cielo per come stanno andando le cose tra Luca Salatino e Soraia dopo Uomini e Donne.

“Due mesi già” ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pubblicando anche uno scatto, che trovate poco più in alto, che la immortala mentre da un tenero bacio a Matteo. Non è mancata, ovviamente, la reazione dell’ex tronista di fronte a questa confidenza fatta da lei ed ha subito risposto in maniera ironica al post che lo ha visto protagonista.

“Sono già due mesi che ti sopporto“ ha risposto ironizzando sul tutto, ma ai suoi fedeli sostenitori appare più chiaro che mai che la sua relazione con Valeria prosegue a gonfie vele.

Matteo e Valeria dopo Uomini e Donne sono più innamorati e felici che mai.